Comisión de Seguimiento del AVE quiere retomar su trabajo con la comparecencia del presidente de Adif el 28 de febrero

Publicado 12/02/2018 13:55:52 CET

CARTAGENA (MURCIA), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento de la Entrada del AVE a la Región ha fijado el calendario de comparecencias con las que continuará su trabajo en comisión. En este sentido, los grupos parlamentarios han votado por unanimidad que el 28 de febrero comparezca en el parlamento regional Juan Bravo, presidente de Adif, que le siga el 7 de marzo Julio Gómez, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad y secretario de Estado de Infraestructuras y el 13 de marzo, el consejero de Fomento, Pedro Rivera.

Así lo ha anunciado el presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que también ha señalado que aunque la comisión ha aprobado esta propuesta, ésta se llevará este martes a Junta de Portavoces, que deberá ordenarlo en el calendario legislativo.

La comisión tiene por objetivo hacer un seguimiento de la llegada del AVE soterrado al municipio de Murcia, ha recordado el presidente de la comisión, que ha destacado que se fijaron cuatro comparecencias, una de ellas ya tuvo lugar, que es la correspondiente a la Plataforma Prosoterramiento, y es ahora cuando se han acordado las tres restantes. "Con esto ya podríamos hacer un informe y evaluar la llegada del AVE a Murcia. Si en este tiempo la comisión entiende que debe seguir reuniéndose, seguiremos trabajando", ha añadido.

Por parte del PP, Juan Guillamón ha indicado la "acreditada solvencia técnica" de las personas que comparecerán ante la comisión. "Las personas que van a venir aquí van a confirmar que se está haciendo el soterramiento, que el AVE va a venir. Lo ideal sería escuchar todos los partidos todo lo que hay. Aquí vamos a plantear saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cuándo se va a terminar si es que se puede terminar", ha dicho.

Desde el PSOE, su portavoz, Joaquín López ha celebrado que se determinen las fechas de comparecencia porque esta comisión "pretende arrojar luz a lo que tiene oscuridad, transparencia e información".

El socialista ha condenado las declaraciones del consejero de Turismo que comparó los ataques a las vías con la banda terrorista ETA y ha afirmado que es "condenable " cualquier acto violento, en referencia a las últimas protestas, pero "hay que ser estremadamente cuidadoso con la situación en la que se encuentran miles de personas que se manifiestan en las vías que no podemos permitir que sean demonizados por los retrasos, que solo pueden ser atribuidos al Gobierno de Rajoy y a la complicidad del Gobierno de la Región".

Para el PSOE, si el AVE no ha llegado soterrado es por la "incompetencia" del Gobierno regional y no por "la justa reivindicación que realizan los vecinos en la calle" ,ha dicho pidiendo "información, transparencia" y que "no se dilate más la llegada al municipio de Murcia soterrado".

Finalmente, el diputado de Podemos Andrés Pedreño ha apuntado que la comisión "tiene que funcionar con agilidad" y que la Asamblea es un espacio "fundamental" para hablar de los problemas del AVE "y se deje de utilizar la cuestión en un intento de criminalizar a la Plataforma Pro-Soterramiento y a los vecinos", ha dicho criticando las declaraciones del consejero de Turismo que comparó los ataques a las vías con la banda terrorista ETA, "me parece un disparate".