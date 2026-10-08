La Comunidad destina 1,5 millones de euros a ayudas al transporte público

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para la concesión directa de subvenciones por un importe total de 1.534.500 euros a las empresas concesionarias del servicio de autobús interurbano.

En concreto, las líneas incluidas son Águilas y Lorca; Águilas, Mazarrón y Murcia; Yecla, Jumilla y Murcia; Torre Pacheco, Los Alcázares, La Unión y Murcia; Cartagena y Murcia; Calasparra, Caravaca de la Cruz y Murcia; Murcia-Lorca; y Abarán, Calasparra, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Cieza y Murcia.

Con estas ayudas, el Gobierno regional compensa el déficit de las concesiones de transporte de viajeros para garantizar su sostenibilidad económico-financiera y asegurar la continuidad de unos servicios esenciales para la movilidad de los ciudadanos.