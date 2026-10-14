La Comunidad destina 2,5 millones a ayudas para personas mayores vulnerables y con discapacidad

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma destina 2,5 millones de euros a ayudas económicas para personas con discapacidad y mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad, que beneficiarán a más de 2.400 personas, según ha informado el Gobierno regional.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad convoca estas ayudas a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), las ayudas individualizadas para personas con discapacidad cuentan con una partida inicial de 1,5 millones de euros, ampliable en otros dos millones, mientras que las destinadas a personas mayores disponen de un millón de euros, también ampliable en dos millones.

Las ayudas para personas con discapacidad están destinadas a facilitar la autonomía personal mediante la adquisición de dispositivos, la mejora de la accesibilidad en las viviendas y la adaptación de vehículos a motor.

La cuantía máxima alcanza los 5.000 euros para eliminar barreras arquitectónicas en una vivienda y los 4.000 euros para adquirir comunicadores visuales. Para adaptar vehículos, la ayuda puede llegar a los 3.000 euros.

La convocatoria contempla también ayudas de hasta 3.000 euros para la compra de audífonos, 1.000 euros para accesorios de implante coclear, 500 euros para gafas y 400 euros para comunicadores digitales.

Por su parte, las ayudas dirigidas a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad tienen como objetivo contribuir a sufragar gastos extraordinarios que mejoren su calidad de vida.

Estas prestaciones permiten cubrir tratamientos bucodentales y la compra de audífonos, con un máximo de 3.000 euros por beneficiario en cada uno de estos conceptos, así como la adquisición de gafas o lentes, con una cuantía máxima de 500 euros.

Asimismo, se contemplan ayudas de hasta 2.000 euros para reparar o adaptar la vivienda habitual y mejorar sus condiciones de habitabilidad. Entre las actuaciones subvencionables figuran la sustitución de una bañera por un plato de ducha y la reparación de elementos estructurales deteriorados.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 25 de noviembre, de acuerdo con el periodo establecido en la convocatoria publicada en el BORM.