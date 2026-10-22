Archivo - Imagen de archivo. La Comunidad invierte 18,5 millones para ampliar en 1.646 las plazas en residencias y centros de día - COMUNIDAD - Archivo

Las plazas están destinadas a personas mayores y personas con discapacidad MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites para proceder a la ampliación de 1.646 plazas en residencias y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad, que suponen una inversión adicional de 18,5 millones de euros anuales.

Así, se ha acordado modificar los límites de anualidades futuras del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para la financiación de las plazas de concierto social, tanto para los recursos de atención a personas mayores como para las personas con discapacidad.

La ampliación de plazas para personas mayores supondrá una inversión de 10 millones de euros más al año, que financiarán un total de 976 nuevas plazas. De ellas, 560 son para residencias, 336 para centros de día y 80 para servicios de promoción de la autonomía personal.

Por su parte, la ampliación de plazas para personas con discapacidad supondrá una inversión adicional de 8,5 millones de euros anuales, que financiarán un total de 670 nuevas plazas en residencias, centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal.

Esta ampliación de plazas reducirá las listas de espera más de un 90 por ciento en el caso de las personas mayores y aproximadamente un 47 por ciento en el de las personas con discapacidad. Se trata de una medida incluida en el marco de un Plan de Impulso y Acción para la Dependencia, la Discapacidad y la Promoción de la Autonomía Personal que está ultimando la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.