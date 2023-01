La Comunidad llevará al TS la decisión "política y sectaria" del Gobierno respecto al trasvase Tajo-Segura

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha avanzado que los servicios jurídicos de la Comunidad presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para revertir la decisión "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura.

En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, López Miras se ha referido a la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo este martes en el Consejo de Ministros como "el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas".

"El 24 de enero de 2023 quedará marcado por desgracia en la historia de la Región de Murcia y de España", ha dicho el máximo dirigente autonómico, para señalar que "políticos que no han pisado esta tierra, ni sus campos, ni sus huertas, ni nuestras calles y casas, han sentenciado de muerte al trasvase Tajo-Segura".

Para López Miras, la aprobación del Plan del Tajo es "una tropelía sin base ni fundamento que golpea nuestro desarrollo social, económico y medioambiental" porque, ha insistido, "si hoy somos lo que somos es gracias al trasvase, a cómo hemos aprovechado cada gota de agua".

Al hilo, ha apelado al principio de solidaridad y, especialmente, al de "justicia", un valor que, ha manifestado, "ha imperado en estos casi 40 años y nos ha permitido convertirnos en la huerta de Europa gracias a la calidad de nuestros productos y al trabajo incansable de nuestros agricultores".

"Una solidaridad que no entendía de fronteras, ni de partidos políticos, hasta hoy", ha precisado el presidente de la Región de Murcia, quien ha recalcado a continuación que "gobernar es tomar decisiones para todos, no solo para quienes nos votan", pero Sánchez, ha matizado, "no piensa igual".

Así, ha criticado que el Gobierno de España, con su decisión respecto al acueducto Tajo-Segura, "ha quebrado el equilibro existente y aboca el Levante a la ruina", y lo hace "sin inmutarse, sin mirar a los ojos a las familias de la Región de Murcia como hago yo cada día".

López Miras ha afirmado que Sánchez "gritó a los cuatro vientos" el 19 de abril de 2018, durante un mitin del PSOE, que su objetivo "es el fin de los trasvases". "Lamentablemente parece ser una de las pocas cuestiones de las que decía la verdad", ha enfatizado López Miras.

A este respecto, ha denunciado que la nueva planificación de los ríos Tajo y Segura "recorta un 50% los envíos del trasvase" y "supone reducir hasta 110 hm3 al año el agua con la que regaban nuestros agricultores, funcionaban nuestras industrias y bebían nuestros vecinos", y todo "ignorando cualquier criterio técnico, sin avales científicos y sin ofrecer alternativas al recorte porque, sencillamente, no existen".

En este sentido, se ha referido al agua desalada, que no ha considerado una alternativa real en tanto que carece de la calidad necesaria para regar cultivos; su precio es elevado y es "incompatible" en términos medioambientales "con la era en la que vivimos", al ser "mucho más contaminante y derrochadora de energía".

"Todo esto lo sabe la ministra y hoy lo ha ignorado, ha mentido", ha dicho, en referencia a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros.

INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO

López Miras ha censurado que el Gobierno central haya aprobado la planificación "en contra del Consejo de Estado", en cuyo último dictamen ofreció una respuesta "unánime", "rotunda" y "sin votos particulares" en la que "desautorizó" a Sánchez en lo relativo al trasvase Tajo-Segura, al advertir sobre las "deficiencias" del texto y la "inseguridad jurídica" que generaría su aprobación, así como la "falta de transparencia" durante el debate.

El Consejo de Estado "vino a decir que su proyecto era una auténtica chapuza y les ha dado igual", ha reprobado.

"Se lo dijeron los regantes, los científicos y las universidades. Lo advirtieron los servicios jurídicos", ha indicado el presidente murciano, quien ha recordado que la Región "lideró un frente común" en defensa del Tajo-Segura al que se sumaron Andalucía y la Comunidad Valenciana. Entre las tres autonomías suman 15.000 millones de personas, un tercio de la población del país.

Para López Miras, "lo más grave" es "la arbitrariedad del Gobierno de España a la hora de fijar los caudales ecológicos del Tajo". Y es que, según ha defendido, "no es cierto que la tramitación se haya realizado con un diálogo constante con las administraciones y los regantes", como ha afirmado Ribera, a quien ha acusado de actuar desde "el sectarismo ideológico".

"Aquellos a los que el Gobierno de España sí escucha se han encargado de anunciarlo a bombo y platillo. Aquellos a los que, por cierto, les ha engañado doblemente, primero con la aprobación de este real decreto y segundo por hacerles creer que iba a recoger sus demandas", ha apostillado el jefe del Ejecutivo murciano.

Por otro lado, ha tildado de "doloroso" escuchar "de boca de la ministra" que su decisión "no se puede cuestionar".

"Van a dejar al Levante sin la mitad de sus recursos hídricos y sin alternativas reales ni de garantía, y además pretende silenciarnos. Pues hoy comparezco aquí para asegurarles a todos los murcianos que no me van a silenciar y que vamos a dar la batalla contra un Gobierno, el de Sánchez, que nos arrebata un elemento esencial de nuestra vida y para nuestro presente y futuro, que nos quieren esquilmar", ha agregado López Miras.

PETICIÓN DE REUNIÓN A SÁNCHEZ

Asimismo, ha anunciado que remitirá un escrito a Pedro Sánchez para informarle sobre las precisiones que la Comunidad quiere trasladarle sobre la decisión de su gobierno respecto al Tajo-Segura y solicitar una reunión para hablar "cara a cara" sobre "lo que ha hecho con el trasvase".

Además, ha avanzado que tiene previsto contactar con los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, Juanma Moreno (PP) y Ximo Puig (PSOE), para abordar el recurso y las "acciones oportunas" con el fin de revertir la decisión del Consejo de Ministros.