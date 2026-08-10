La Comunidad somete a información pública el proyecto para regular la pesquería del chanquete entre 2026 y 2029

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha sometido a audiencia e información pública el proyecto de orden por el que se regulará la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia para el periodo 2026-2029, según el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El proyecto, elaborado a iniciativa de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, se encuentra ahora en fase de audiencia e información pública, por lo que las personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas podrán presentar alegaciones y observaciones durante un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio.

La futura orden tiene como objetivo establecer el marco de gestión de esta pesquería durante el periodo 2026-2029, después de que la Comisión Europea haya prorrogado la excepción que permite el uso de redes de tiro desde embarcación para la pesca del chanquete en determinadas aguas territoriales de la Región de Murcia. Esta excepción es aplicable desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 15 de marzo de 2029.

El proyecto normativo contempla, entre otras cuestiones, la regulación del periodo de pesca, las características del arte utilizado, las jornadas y horarios, el establecimiento de un censo de embarcaciones autorizadas, los requisitos para ejercer esta actividad y su compatibilidad con otros artes de pesca.

Asimismo, prevé definir los lugares de desembarque, los indicadores técnicos de seguimiento y las características del documento de captura de chanquete, además de regular el funcionamiento del Comité de Cogestión de la pesquería y establecer mecanismos de seguimiento científico.

La regulación responde a la necesidad de adaptar la normativa autonómica a la nueva prórroga de la excepción concedida por la Unión Europea. El anterior periodo de vigencia de la orden autonómica que regulaba esta pesquería había expirado el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con el final de la anterior excepción europea.

El nuevo reglamento europeo establece, entre otras condiciones, que las embarcaciones estén inscritas en el censo marítimo gestionado por la Comunidad Autónoma, cuenten con una habitualidad en la pesquería de más de cinco años, no impliquen un aumento futuro del esfuerzo pesquero y dispongan de autorización para faenar en el marco del plan de gestión adoptado por España.

El proyecto de orden y la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que lo acompaña pueden consultarse en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma. Las alegaciones podrán presentarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, mediante el formulario correspondiente al procedimiento 1549, denominado 'Elaboración y tramitación de disposiciones normativas'.

El anuncio publicado en el BORM está firmado en Murcia, a 2 de agosto de 2026, por el director general de Ganadería, Pesca y Acuicultura, Juan Pedro Vera Martínez.