El Concurso Ornitológico Villa de San Javier reunirá a más de 1.200 aves del 23 al 25 de octubre

El XXXII Concurso Ornitológico Villa de San Javier atrae a 1.200 ejemplares de las mejores aves de España - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El XXXII Concurso Ornitológico Villa de San Javier reunirá a más de 1.200 ejemplares de canarios, aves de fauna, híbridos y especies exóticas del 23 al 25 de octubre en el centro Príncipe de Asturias, en Santiago de la Ribera. La exposición abrirá al público el sábado 24 durante toda la jornada y el domingo 25 por la mañana, cuando se celebrará la entrega de premios a las 12.00 horas.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Javier, Sergio Martínez, y el presidente de la Sociedad Ornitológica de San Javier, Germán Tezanos, han presentado este viernes la nueva edición del certamen, organizado por esta entidad con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier.

Jueces de categoría nacional evaluarán los ejemplares el viernes 23, antes de la apertura de la exposición al público durante el fin de semana.

Tezanos ha destacado el aumento de la participación, con unos 200 ejemplares más que el año pasado, y ha agradecido la colaboración de las empresas patrocinadoras. Entre las categorías, ha señalado las cerca de 600 aves que competirán en color y los 350 ejemplares inscritos en postura, una modalidad que ha definido como "única" en la Región de Murcia.

El presidente de la sociedad organizadora ha subrayado además la trayectoria del concurso, que alcanza su trigésima segunda edición y reúne a criadores de distintos puntos de la Región y del resto de España.

Por su parte, Martínez ha destacado la continuidad del evento durante más de tres décadas.