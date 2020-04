Conesa presenta un 'Plan de Rescate' y cree necesario redefinir el Presupuesto Regional

El líder del PSRM espera tener respuesta pero dice que ha enviado varios mensajes a López Miras en días anteriores y no ha tenido respuesta

MURCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha ofrecido este jueves una Propuesta Abierta de Pacto por el Rescate y la Recuperación Social de la Región de Murcia dirigida al Gobierno regional, partidos políticos, agentes económicos y sociales y la ciudadanía en general.

Un documento abierto de 16 puntos en pro del fortalecimiento de los servicios básicos esenciales como la sanidad, la educación o la política social; y para dar impulso a unos sectores económicos que, tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, se verán gravemente afectados.

"El PSRM reafirma así su posición política, su lealtad y unidad no solo con el Gobierno de España, sino también con el de la Región de Murcia", subraya Conesa, que añade que seguirán siendo "altavoz de la disciplina social" para seguir apoyando el trabajo de los sanitarios, "dique de contención principal contra el virus".

En este sentido, echa de menos que el presidente regional, Fernando López Miras, conteste a sus mensajes, y espera que el 9 de Junio, Día de la Región de Murcia, se entregue la medalla de oro en exclusiva a los sanitarios, ya sea de manera presencial o virtual, como han propuesto.

Con este documento, indica el líder de los socialistas murcianos, "damos un paso más para lograr un gran acuerdo regional entre administraciones, partidos políticos y agentes económicos y sociales. Un documento estratégico para recuperar social y económicamente a la Región de Murcia tras la pandemia".

Pero para ello, insiste Conesa, no vale con modificar partidas, "eso un parche", sino que habría que redefinir algunas cuestiones presupuestarias, porque los presupuestos actuales "no tienen capacidad para apagar el incendio de la pandemia: no respondían a las necesidades de la Región antes de la pandemia ni tampoco ahora", añade.

Así, el PSRM se compromete a agilizar los plazos para reformar los presupuestos, eligiendo para ello el proceso que técnicamente sea más rápido para modificarlos, "porque estamos en un momento extraordinario".

Respecto a la Junta de Portavoces del próxima martes 14 de abril, Conesa afirma desconocer el orden del día.

Conesa ha puesto de ejemplo al Gobierno de la Comunidad Valenciana, que ha tomado medidas complementarias a las llevadas a cabo por el Gobierno de España, pero para poder llevar a cabo ese "plan de choque" habría que modificar los Presupuestos.

El líder socialista también insiste en ese documento en una fiscalidad justa y una revisión del modelo de financiación. Pero para aquellas CCAA como Murcia y Valencia que están infrafinanciadas, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez fórmulas para compensar esa infradotación y que, de ese modo, tengan la capacidad de seguir tomando medidas.

A preguntas de los periodistas, Conesa cree que la autocrítica "siempre es necesaria" y, en relación al Gobierno de España, defiende que "cuando se toman tantas medidas hay que ir modulándolas" y que "quien actúa se equivoca".

Del mismo modo, cree que los dirigentes de la CROEM, tras varias declaraciones en las que acusa al Gobierno de España, "no están a la altura" del colectivo al que representan, y ha echado de menos que ellos o el Gobierno regional "no tomaran medidas" antes del 12 de marzo, a pesar que se las reclaman al Ejecutivo central.

Respecto a la salida progresiva de las medidas de confinamiento, está a favor de que se haga, como apuntan algunos expertos, por tramos de edad, comenzando por los más pequeños. Del mismo modo que con el tejido empresarial, pero está convencido de que los hábitos o actividades en donde haya concentración de personas "no se recuperarán de forma automática" y es posible que se pueda mantener el cierre de bares y establecimientos de hostelería "hasta la victoria total del virus".

DOCUMENTO

El documento se vertebra en 16 ejes principales, el primero de ellos en unos presupuestos regionales de rescate social, que sean pactados y aprobados por todos los grupos parlamentarios y en los que se reoriente el gasto hacia la recuperación económica y el mantenimiento del empleo en los sectores productivos más afectados por la crisis del coronavirus.

También prevé una mejora de la sanidad, para recuperar los recursos humanos y técnicos del sistema de salud pública anteriores a la crisis financiera de 2008. Una mejora de la política social, con medidas contempladas en el pacto político y social contra la pobreza, y para definir una nueva política de atención a las personas mayores y con discapacidades que garantice la seguridad asistencial y sanitaria.

En la 'Mejora de la educación' prevé la digitalización de la educación en todos sus niveles, la universalización y gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años, así como abordar la digitalización de las administraciones públicas y las empresas.

Otro de los puntos es apoyar al sector industrial, con bonificaciones fiscales en los tramos autonómicos del IRPF por inversiones en energías renovables, vehículos alternativos, equipos y sistemas informáticos; acuerdo con la FREMM para impulsar la formación y recuperación del sector del metal; reconversión de ciertos sectores para a la producción nacional de equipos sanitarios; y más inversión en I+D+i para llegar en el año 2023 al 1,5% del PIB regional.

Asimismo, el apoyo al sector turístico, con un plan de promoción de sector turístico de la Región de Murcia, tal y como ha hecho la Generalitat Valenciana con la campaña de promoción 'Cuídate para volver'; o el apoyo al comercio y la hostelería, con la promoción del comercio de proximidad y de la hostelería, aumentando las dotaciones presupuestarias para las asociaciones y federaciones que trabajan en este objetivo.

Igualmente, se contempla el apoyo a la cultura, que necesitará un apoyo institucional permanente del Gobierno Regional, poniendo en marcha un plan de emergencia cultural para solventar las necesidades más urgentes del sector, que sirva como medida de rescate y reactivación.

Para el sector de la Construcción, un plan especial de inversiones en infraestructuras que mejoren la red de carreteras; el desamiantado y mejora de la red de colegios e institutos públicos; y completar la red de centros sanitarios o la adecuación y mantenimiento del parque público de instalaciones deportivas.

Al sector agrícola y ganadero presenta un plan específico de choque (avales y promoción) de sectores duramente afectados como la flor cortada, ovino; otro de inversión para la implementación de las medidas recogidas en el Pacto Regional del Agua; aumentar la línea de ayudas a la concertación de seguros agrícolas y un convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y los ayuntamientos ribereños para recuperar el Mar Menor.

El documento insiste en sus últimos puntos en la necesidad de practicar una economía circular y social, para lograr una cohesión social y territorial. Para ello, se propone crear una agencia de ámbito regional para revertir la despoblación y el envejecimiento en los municipios afectados o la creación de un consorcio entre la CARM y los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Para ello, al final se insiste en la necesidad de que la Región de Murcia cuente con una fiscalidad progresiva y solidaria, así como una

financiación autonómica justa y solidaria, por eso pide al Gobierno de España "un gesto de solidaridad", "acuerdos transitorios", un fondo de contingencia para que las CCAA puedan hacer frente a la crisis del coronavirus y una mayor capacidad de endeudamiento a través del BEI para inversiones y flexibilidad en el déficit.