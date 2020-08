Conesa (PSOE) acusa al Gobierno regional de "condenar" a la comunidad educativa a una vuelta al cole "insegura"

MURCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha acusado este jueves al Gobierno regional de "seguir condenando" a la comunidad educativa a una vuelta "insegura e incierta" a las aulas, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Conesa ha manifestado su "indignación" ante las medidas anunciadas por la consejera de Educación, Esperanza Moreno, a las que ha tildad de "ocurrencias sin sentido ni lógica, fruto de la improvisación absoluta en la que está inmerso el ejecutivo regional".

"No se entiende como el Gobierno regional no deja a un lado su estrategia de negación de la evidencia, y apuesta decididamente por un refuerzo efectivo en el personal educativo, contratando los profesores que realmente necesitan los centros", ha subrayado.

Para el líder de los socialistas murcianos, "el anuncio de dejar en casa al 20% de los alumnos un día a la semana, es otra ocurrencia más de este ejecutivo desnortado que no parece tener la capacidad de afrontar el importante reto que supone la 'vuelta al cole'".

Ha insistido en que desde el PSRM-PSOE "se han propuesto diferentes soluciones, realistas y ajustadas a las circunstancias para poder afrontar el inicio de curso con unas mínimas garantías, como son la contratación de, al menos, 1500 profesores para poder reducir las ratios y desdoblar las aulas más grandes".

El partido también ha planteado "el refuerzo en el personal de limpieza y desinfección, tal como han planteado otras comunidades autónomas donde sí se ha logrado un acuerdo con la comunidad educativa".

Conesa ha remarcado que "anuncian la contratación de 800 docentes, 500 anunciados con anterioridad, y 300 más, estos últimos utilizando el dinero que el Gobierno de España va a transferir para el programa PROA, que se repartirán entre el horario habitual y las clases de refuerzo de las tardes. Es un anuncio engañoso y absolutamente insuficiente".

"Pretenden una disminución de estudiantes por aula 'low cost', que generará graves problemas a miles de familias trabajadoras, que no tienen alternativas para el cuidado de los menores los días de no asistencia al aula. Anuncian que le acompañarán medidas de conciliación a través de la Consejería de Familia y los ayuntamientos, pero no lo han organizado todavía, demostrando una total improvisación", ha manifestado.

Igualmente, ha apuntado que el Gobierno regional "ha tenido cinco meses para organizar el curso y con la comparecencia de hoy, ha tirado por tierra el trabajo que los equipos directivos llevan realizando desde el mes de junio".

"Ante la gravedad de la situación pedimos que se convoque urgentemente al Consejo Escolar de la Región de Murcia y una mesa de trabajo con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, que evalúe y consensúe un modelo educativo seguro para todo el curso 2020/21", ha concluido Conesa.