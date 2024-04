La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, comparecerá el lunes en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea

CARTAGENA (MURCIA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, comparecerá el próximo lunes en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional. Así lo ha ordenado la Junta de Portavoces.

La próxima semana también se reunirá el jueves la Comisión de Reto Demográfico y Despoblación, con dos comparecencias y el viernes, la ponencia de la Comisión de Asuntos Generales que trata la modificación de la ley de Transparencia.

Además de eso, el miércoles 24 habrá Pleno con el debate de mociones. A ese debate el PP, ha avanzado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, llevará una moción sobre el alta en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas. Mientras que VOX planteará, según su portavoz, la puesta en marcha de una Comisión Especial de Estudio de la Seguridad en la Región. "Es inconcebible, censurable el trato que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región se les dispensa por parte del Ministerio de Interior, trabajan en inferioridad de condiciones con relación a los delincuentes; los delitos se están incrementando", ha advertido.

Asimismo, el martes 23 se reunirá la Junta de Portavoces.

Desde el PSOE su portavoz José Vélez ha denunciado que en la Asamblea "no se hace otra cosa que no ordene el PP con el apoyo de VOX. Aquí venimos a hacer en exclusiva lo que ellos quieren, no hay ninguna otra opción. No hay opción de pactar nada porque lo tienen todo acordado y siempre nos lo imponen", ha criticado.