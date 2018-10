El consejero Javier Celdrán traslada su agenda este lunes a la ciudad de Shanghai (China)

Publicado 02/09/2018 17:39:33 CET

MURCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, traslada su agenda este lunes a la ciudad de Shanghai, en China, donde mantendrá varias reuniones y encuentros destinadas a aumentar la cooperación empresarial entre la Región de Murcia y la ciudad asiática.

Así, a las 9.00 horas (3.00 horas local), Celdrán se reúne con los responsables de la Zhangjiang Changsanjiao Schi-Tech City, 'Ciudad de la Ciencia' de Shanghai (en el Zhangjiang Hi Tech Park). Posteriormente, a las 14.00 horas (8.00 horas local) mantiene un encuentro con la 'Shanghai Association for Science and Technology (CAST)' para gestionar la cooperación entre centros y empresas de ambas regiones( en el Ayuntamiento, People's square).

Finalmente, a las 16.30 horas (10.30 horas local), el consejero se reúne con los responsables de 'JD.com' y asiste a la presentación de esta plataforma de venta on-line organizada por la Casa de España en Shanghai, en el Hotel Renaissance Zhongshan Park.