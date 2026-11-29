Un total de 63.292 lorquinos están llamados a votar en los 44 colegios electorales del municipio, un 3,05% más que en 2023

LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Los lorquinos han comenzado ya a ejercitar su voto este domingo en los comicios generales. Lo hacen desde las nueve de la mañana, tras constituirse las 111 mesas electorales de los 44 colegios repartidos por todo el municipio, han informado fuentes municipalez.

En esta jornada están llamados a la participación un total de 63.292 ciudadanos que pueden consultar 'online' el censo en 'www.lorca.es', introduciendo el número de Documento Nacional de Identidad, DNI, obteniendo los datos relativos al colegio electoral y mesas en las que votar.

Las mesas electorales se constituían, todas, sin ninguna incidencia reseñable. Las 111 comenzaban a recibir en sus urnas los primeros votos instantes después de las nueve de esta mañana.

La primera en constituirse era una de las que se sitúan en la pedanía de Almendricos, donde está previsto que puedan ejercitar su voto 548 lorquinos. Y la última en establecerse era una de La Paca, con 491 electores.

Un total de 999 personas forman parte de las mesas electorales. Una selección que se hacía mediante la aplicación 'Conoce' de la Oficina del Censo Electoral. Nueve de ellas para cada una de las 111 mesas electorales: un presidente y dos vocales, junto con dos suplentes para cada uno de estos tres puestos.

El municipio cuenta con dos distritos electorales, el distrito 1, correspondiente al casco urbano, y el distrito 2, que comprende las pedanías. La mesa con mayor número de electores es la 1-40-U, que se sitúa en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Alfonso X el Sabio.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el habitual dispositivo con motivo de los comicios generales. Personal del Servicio de Emergencias Municipal participan en el traslado de personas con movilidad reducida y hay prevista una ambulancia del Servicio de Emergencias Municipal para hacer frente a cualquier situación extraordinaria.