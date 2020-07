CONSUMUR recuerda que la OMS sigue manteniendo la distancia social como principal recomendación

La organización considera que el uso obligatorio de las mascarillas puede generar en la ciudadanía un efecto de relajación

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (CONSUMUR) ha considerado que el uso obligatorio de la mascarilla es una medida "razonable y recomendada" para evitar la propagación del COVID-19, pero cree que no debe priorizarse a las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue siendo la distancia social y la higiene de manos.

CONSUMUR ha hecho estas declaraciones ante el uso obligatorio de las mascarillas como medida de prevención de la propagación del COVID-19 en la Región de Murcia, medida que paulatinamente está siendo implantada en otras comunidades autónomas como consecuencia del aumento de rebrotes y de casos de transmisión comunitaria.

Un último informe hecho público por la OMS recomienda el uso de mascarillas "en situaciones específicas, por ejemplo, en lugares públicos donde hay transmisión comunitaria y donde otras medidas de prevención, como el distanciamiento físico, no son posible", según informaron fuentes de CONSUMUR en un comunicado.

Para la OMS, el mecanismo principal de transmisión del virus es a través de gotas de más de 5 micras de diámetro que se emiten al hablar, reír, toser o cantar y que tienden a caer por su propia gravedad, de ahí que la recomendación principal sea mantener la distancia de seguridad entre personas.

Aunque empieza a estudiarse la posibilidad de que también pueda haber una transmisión por el aire a más de dos metros de distancia a través de aerosoles (gotas minúsculas que tienen la capacidad de mantenerse en suspensión en el aire), se considera necesario realizar más investigaciones.

CONSUMUR considera que la obligatoriedad del uso de la mascarilla, exista o no distanciamiento social, puede generar un efecto de relajación en la ciudadanía, que puede priorizar esta medida frente a las otras más recomendadas (distanciamiento e higiene), con un consiguiente efecto contraproducente, dado que muchos ciudadanos utilizan la mascarilla por su carácter obligatorio pero su colocación no es la adecuada (no tapando las vías respiratorias), por lo que si no se respeta el distanciamiento social, no se garantiza la protección frente al virus.

El presidente de CONSUMUR, Roberto Barceló Vivancos, ha declarado que "aunque se puede entender como una medida de máxima precaución la obligatoriedad por parte del Gobierno regional del uso de las mascarillas, que así mismo están adoptando otras autonomías, no se puede considerar justificado la utilización indiscriminada, salvo para colectivos ciudadanos y profesionales de, o en riesgo".

Todo ello, añade, "teniendo en cuenta que deberían prevalecer las evidencias científicas a través de las cuales la OMS recomienda ciertas medidas ya conocidas, y que están relacionadas con la distancia social, la higiene permanente de las manos y el confinamiento obligatorio de quienes tengan síntomas". A su juicio, "debieran seguir siendo medidas más que prudentes aunque también de plena exigencia ciudadana".

Así, se pregunta si "acaso cuando estemos en restaurantes o playas o actos sociales, por poner varios ejemplos significativos, no nos veremos obligados a prescindir de las mismas y a exponernos igualmente si no justificamos nuestros hechos con las normas ya descritas".

Así mismo, continúa, "se ha demostrado en algunos países y en algunas regiones que una buena gestión social y política, preventiva de la salud y la eficiencia sanitaria, y el adecuado control para el cumplimiento de las normas ha sido eficaz". Por tanto, cree que "tan responsable como esta medida que va a suponer un coste económico para determinados colectivos sociales a los que la Administración deberá apoyar con ayudas para que puedan cumplir con la normativa aprobada".

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS

Dado el carácter obligatorio del uso de la mascarilla, pasando a convertirse en un artículo de primera necesidad, CONSUMUR, como así lo ha manifestado su presidente, considera que se ha de facilitar su adquisición, especialmente a los colectivos más vulnerables.

Cabe destacar que este uso diario supone un gasto medio aproximado de 1.200 euros al año por familia, un desembolso más que notable, por lo que se hace necesario que desde la Administración se habiliten mecanismos para facilitar el acceso de las mascarillas a los más vulnerables.

Así mismo, la organización también considera necesario establecer un precio de venta máximo a todo tipo de mascarillas, no sólo las quirúrgicas, a fin de evitar subidas desproporcionadas de precio.