Cortan al tráfico la carretera RM-503 entre Aledo y Totana por las obras de mejora del firme

Las obras en la carretera RM-503 entre Aledo y Totana han comenzado este jueves. - CARM

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera RM-503, que comunica Aledo y Totana, permanecerá cortada al tráfico en distintos tramos por las obras de mejora del firme, que cuentan con un presupuesto de 625.000 euros. Los trabajos, iniciados por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, afectarán a unos nueve kilómetros de la vía y se desarrollarán en dos fases, según ha informado la Comunidad.

La primera fase ha comenzado este jueves y se prolongará hasta el próximo jueves 29 de octubre. Durante estos días, el tráfico permanecerá interrumpido en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 0 y 6, de 8.00 a 19.00 horas.

La segunda fase se desarrollará desde el viernes 30 de octubre al martes 10 de noviembre y afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 6 y 13,7, también con cortes entre las 8.00 y las 19.00 horas.

Como itinerarios alternativos, los conductores podrán utilizar las carreteras RM-C9 y RM-C21. La zona contará con señalización de obras e indicaciones de los desvíos provisionales. La planificación podría modificarse si surgieran imprevistos durante la ejecución de los trabajos, según ha informado la Consejería.

La actuación se enmarca en el nuevo contrato de conservación de carreteras del Noroeste-Río Mula y contempla el refuerzo del firme en los sectores que requieren intervención. Los puntos kilométricos señalados delimitan los tramos que permanecerán cerrados al tráfico, pero no corresponden necesariamente a la longitud exacta de firme que se renovará.

La RM-503 constituye una de las vías de acceso a Aledo y registra en el tramo afectado una intensidad media superior a los 129.000 vehículos al año. Además, conecta ambos municipios con otros núcleos de población del entorno, como las pedanías lorquinas de Zarzadilla de Totana y La Paca, Casas Nuevas, en el término municipal de Mula, y los municipios de Mula y Bullas.