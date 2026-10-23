CROEM demanda un plan hidrológico, más infraestructuras y una reforma de la financiación autonómica ante el 29N

CROEM reclama un plan hidrológico, más infraestructuras y una reforma de la financiación autonómica - CROEM

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha presentado este viernes diez demandas prioritarias del empresariado regional ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre las que figuran un Plan Hidrológico Nacional que garantice recursos hídricos, el impulso de las infraestructuras estratégicas, una reforma de la financiación autonómica y medidas para reducir el absentismo laboral y la burocracia.

El presidente de CROEM, Miguel López Abad, ha dado a conocer el documento en la sede de la organización, acompañado por los vicepresidentes Miguel Ángel Jiménez, presidente de COEC; Juan Jódar, presidente de CECLOR; y Tomás Martínez Pagán, presidente de FREMM, además del secretario general de la patronal, José Luján.

Las propuestas son fruto del análisis y el diálogo con las organizaciones y asociaciones empresariales integradas en CROEM y cuentan con el respaldo de sus órganos de gobierno. La Confederación trasladará sus reivindicaciones a las formaciones políticas que concurren a los comicios para que las incorporen a sus programas y se traduzcan en compromisos y actuaciones concretas, según ha informado la propia patronal.

En materia laboral, la patronal propone implantar un modelo de transparencia salarial que permita a los trabajadores percibir íntegramente su retribución y asumir directamente el pago de las cotizaciones sociales y los impuestos correspondientes. La medida, planteada en línea con la CEOE, busca hacer visible la diferencia entre el coste laboral total para las empresas y el salario neto que reciben los empleados. CROEM también reclama revisar la estructura de costes empresariales.

Otra de las prioridades es establecer una estrategia integral contra el absentismo, especialmente el relacionado con las incapacidades temporales. Entre las medidas planteadas figuran reforzar los servicios públicos de salud, agilizar diagnósticos y tratamientos, ampliar la intervención de las mutuas colaboradoras y recuperar, con garantías jurídicas, mecanismos legales para abordar situaciones de absentismo reiterado.

La organización empresarial reclama asimismo recuperar el diálogo social en la elaboración de la normativa laboral y garantizar un marco regulatorio estable y previsible. López Abad ha cuestionado el volumen de normas aprobadas en los últimos años y la falta de consenso en parte de las reformas. "En los últimos años se han aprobado más de 400 normas de carácter laboral, pero una gran mayoría lo han sido fuera del marco del diálogo social, bien mediante decisiones del Consejo de ministros o a través de acuerdos únicamente con los sindicatos", ha afirmado. "No podemos olvidar que el diálogo social tiene tres patas: Gobierno, sindicatos y empresas", ha añadido.

El agua y las infraestructuras constituyen otro de los ejes del documento. CROEM pide aprobar un Plan Hidrológico Nacional que garantice recursos hídricos suficientes y estables, contemple nuevas infraestructuras hidráulicas, impulse la interconexión de cuencas y asegure la continuidad del trasvase Tajo-Segura y la estabilidad de sus reglas de explotación.

En materia de transportes y energía, la patronal reclama acelerar las inversiones en el Corredor Mediterráneo, las conexiones ferroviarias, las carreteras y las instalaciones portuarias. También plantea mejorar la planificación eléctrica y ampliar la capacidad de las redes para atender las necesidades de crecimiento industrial y empresarial de la Región.

Entre las restantes demandas figura un Plan Nacional de Simplificación Administrativa y Armonización Normativa que reduzca la burocracia, elimine duplicidades y agilice los procedimientos. CROEM defiende además una regulación ambiental que compatibilice la protección del entorno con la actividad empresarial, con especial atención a la recuperación del Mar Menor y a los sectores económicos vinculados a su entorno.

Por último, la Confederación reclama una reforma del sistema de financiación autonómica que corrija la insuficiencia de recursos de la Región de Murcia y permita afrontar el problema de su deuda.