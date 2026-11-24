Cruz Roja establece dispositivo para trasladar a personas con movilidad reducida a votar este domingo - CRUZ ROJA

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en la Región de Murcia activará un dispositivo especial con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para facilitar que las personas con movilidad reducida puedan ejercer su derecho al voto, mediante un servicio de recogida en el domicilio, traslado al colegio electoral y regreso al hogar una vez emitido el sufragio.

La organización mantendrá operativo durante toda la jornada electoral su Centro de Operaciones Autonómico, que estará en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia para dar respuesta a cualquier incidencia que pueda surgir.

Los traslados se realizarán principalmente en vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, con el apoyo de personal voluntario formado para prestar asistencia en los desplazamientos. Asimismo, el dispositivo contará con ambulancias de Soporte Vital Básico cuando sea necesario.

En las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, este servicio permitió que 450 personas de la Región de Murcia ejercieran su derecho al voto con el apoyo de Cruz Roja.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO

Las personas interesadas en utilizar este servicio deben solicitarlo con la mayor antelación posible a través del teléfono de Cruz Roja '968 22 22 22', en horario de 9.00 a 14.00 horas, o mediante sus respectivos ayuntamientos.

En este sentido, el voluntariado de Cruz Roja ya ha comunicado su disponibilidad a distintos consistorios, entre ellos los de Murcia, Cartagena, Lorca, Águilas, Yecla, Alcantarilla y Torre Pacheco, para establecer la coordinación necesaria de cara a la jornada electoral.

Al solicitar el traslado, los usuarios deberán facilitar datos como su localidad, nombre, domicilio y colegio electoral, además de indicar si necesitan algún apoyo específico, como una silla de ruedas, ayuda para salvar escaleras o un traslado en ambulancia.

La prestación del servicio estará condicionada a los recursos disponibles en cada municipio.