Cs advierte que PSOE y Podemos "ya tienen un pacto hecho hace 10 meses"

Publicado 08/05/2019 17:09:36 CET

MURCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo naranja, Miguel Garaulet, ha asegurado este miércoles que PSOE y Podemos "tienen ya un pacto hecho hace 10 meses, y lo están ya plasmando en su intento en dejarnos fuera de la mesa del Congreso. Prefieren dar prioridad a los escaños de ERC y PNV a los constitucionalistas de Ciudadanos".

Tras recoger su acta, ha avanzado que el 26 de mayo los murcianos "van a tener que elegir entre dos modelos". Garaulet, quien ha recogido la acreditación junto a José Luis Martínez, ha especificado que "habrá que elegir entre el antiguo, el del fracaso de gestión de 25 años del PP encarnado por Fernando López Miras, o el del modelo regenerador, de diálogo, futuro y crecimiento encarnado por Isabel Franco".

"Los partidos tendrán que elegir entre esos modelos, y es lo que se deben plantear nuestros políticos, si seguir como estamos u optar por un partido regenerador, centrado, moderno y que piensa en el futuro como es Ciudadanos", señala.

Sobre la prioridad de los diputados naranjas en esta nueva etapa, Garaulet ha dicho que "será la misma que la anterior legislatura, que no es otra que mejorar la vida de todos los ciudadanos de la Región. Para ello, hemos sido uno de los partidos que más iniciativas ha presentado en el Congreso, iniciativas de toda la Región, con más de 800 individuales y 150 colectivas".

Además, ha añadido que "seguiremos trabajando, con el plus de la experiencia de estas dos legislaturas, lo que nos permitirá cumplir con el compromiso que nos marcamos en nuestro programa. No es de recibo prometer mucho y luego no gestionar nada".

"El voto útil en la Región es el de Ciudadanos, el voto que no va a estar condicionado por los populistas y los extremistas. Para ningún independentista, la Región de Murcia es importante, pero para Ciudadanos la Región es fundamental", ha finalizado.