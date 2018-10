Cs Cartagena indica que López no tiene más querellas "porque no hemos querido perder el tiempo con este personaje"

Publicado 09/10/2018 14:40:10 CET

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado, ante el "inminente" juicio al ex alcalde de Cartagena y concejal de Movimiento Ciudadano, José López, por amenazas y maltrato a un alto cargo de la Comunidad, que "ya somos muchos los que hemos sufrido sus insultos, e insinuaciones injuriosas y cobardes en las sesiones plenarias, en las mesas de trabajo o en las comisiones de investigación; si no tiene más querellas es porque no hemos ni han querido perder el tiempo con este personaje".

Sin querer a entrar a valorar el auto del juez y tras indicar que "la situación debe seguir los cauces judiciales por los que transcurre", ha afirmado que "este señor nunca ha trabajado para los cartageneros sino sólo para sí mismo, para calmar su insaciable hambre de protagonismo".

Ha añadido, asimismo, que "tiene suerte de que MC no disponga de nada parecido a un código ético interno, en cualquier otro partido habría sido expulsado hace mucho tiempo".

El populismo de brocha gorda que representa MC sólo sirve para paralizar la ciudad, bloquear inversiones, y manchar nuestra imagen y lo demostraron en sus dos largos años de Gobierno donde no hicieron nada", ha subrayado.

Por último, Padín ha indicado que "a Cartagena se la defiende con políticas productivas y justas, al PP se le enfrenta uno ganándole en las urnas, no con insultos y patadas que no sirven de nada".