Cs lamenta que el agua sea un asunto "electoralista" para PP y PSOE y la falta de "coherencia" en sus discursos

Publicado 16/10/2018 13:03:14 CET

Miguel Sánchez pide a PP y PSOE que visualicen el agua como asunto de Estado "y no como cuestión de reino de taifas"

MURCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha lamentado este martes que el agua no sea una cuestión de Estado para el PP y PSOE, y sea, sin embargo, "un asunto electoralista"; de ahí, subraya, "la falta de coherencia" en sus discursos "dependiendo del territorio o la conveniencia".

Así se ha pronunciado ante las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión mantenida este lunes en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde aseguró que se llevaba su compromiso de intentar duplicar la capacidad de desalación en el Levante hacia el año 2021.

A juicio del portavoz de la formación naranja en la Región de Murcia, "el PSOE demuestra una vez más que no tiene un discurso único del agua, el presidente Sánchez va contándole a sus varones dependiendo de cada comunidad autónoma, lo que quieren oír" y al igual que el PP, que en esta materia se dan la mano, ha criticado, "no consideran el agua un asunto de Estado".

"Es muy triste", ha manifestado en sede de Ciudadanos, insistido en que "los políticos debemos sacar nuestras zarpas del tema del agua, que es un tema nacional, de Estado" y "nosotros decimos lo mismo aquí, en Castilla La-Mancha y Aragón".

Miguel Sánchez ha pedido, así, al PP y al PSOE "que no hagan política de espuria con el tema del agua, no digan una cosa en Castilla La-Mancha y otra en la Región de Murcia, dependiendo del electorado", que "lo visualicen como cuestión de Estado y no como una cuestión de reino de taifas, donde cuentan una cosa según les viene la película".