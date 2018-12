Cs rechaza enmienda a la totalidad a presupuestos regionales del PSOE por ser "poco seria" y de Podemos "por inviable"

Publicado 13/12/2018 14:17:22 CET

CARTAGENA (MURCIA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos votará en contra de la propuesta "poco seria" del PSOE y la "alternativa inviable" de Podemos en el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos regionales que tendrá lugar este viernes, en la Asamblea Regional.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha señalado que "aunque no son nuestros presupuestos, son unos buenos presupuestos porque hemos logrado tintarlos de naranja y hemos conseguido reducir impuestos, y mejorar la educación, la sanidad y la política social".

Sánchez ha señalado que el PSOE sigue instalado en el "no es no, y fiel a sus principios ha presentado una enmienda a la totalidad destructiva, repleta de críticas y en la que ni siquiera se han molestado en incluir ni una sola propuesta. Además ellos mismos califican su trabajo reconociendo que no han realizado un estudio serio y pormenorizado del presupuesto, algo en lo que obviamente estamos de acuerdo".

Respecto a la enmienda a la totalidad de Podemos, el portavoz de la formación naranja ha manifestado que "como es costumbre en ellos hacen una carta a los Reyes Magos y realizan una propuesta utópica e inviable en la que proponen aumentar el techo de gasto en 560 millones como si existiera una máquina para fabricar dinero. Está claro que siguen sin entender que las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados".

"Además, tienen la costumbre de solucionar los problemas a base de subir los impuestos, y en su propuesta reconocen que quieren volver a poner en vigor el impuesto de sucesiones y donaciones que fue eliminado gracias a Ciudadanos y que ha beneficiado ya 22.500 personas de nuestra Región, las cuales se han ahorrado unos 200 millones", ha finalizado el portavoz de la formación naranja.