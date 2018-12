Cs refuerza su apuesta por el patrimonio con inversiones en Monteagudo, las baterías de Cartagena o el castillo de Mula

Publicado 03/12/2018 14:19:33 CET

CARTAGENA (MURCIA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha reforzado su apuesta por el patrimonio histórico y cultural de la Región de Murcia con una aportación para su rehabilitación y conservación que incluye inversiones en el complejo arqueológico de Monteagudo, las baterías de Cartagena, el castillo de Mula y los yacimientos de La Bastida y La Almoloya. La formación naranja también ha destinado una aportación de 2,8 millones de euros para desarrollar la Ley de la Música.

Tras la comparecencia de Miriam Guardiola, consejera de Turismo y Cultura en la Asamblea Regional, Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, ha señalado que los resultados que está logrando la Consejería de Turismo y Cultura "son muy pobres porque el Gobierno regional es especialista en hacer planes directores, pero deja mucho que desear a la hora de trabajar sobre el terreno".

"Esta es una consejería de fotos con maquetas, cuyos proyectos finalmente quedan reducidos a un simple acto de presentación para lograr titulares en los medios de comunicación. Hay numerosos ejemplos como el Centro de Producción de Artes Escénicas de Molina de Segura que se presentó en 2008, el parque Paramount, Manifesta8, el Proyecto de Arte Contemporáneo, o La Conservera, instalación que ya está cerrada y que está deteriorándose por abandono", ha añadido.

En este sentido, Molina ha lamentado que la Consejería de Turismo y Cultura "sea una consejería de paso. En lo que va de legislatura se han nombrado a tres consejeros diferentes, y así es imposible que se pueda desarrollar un proyecto serio a medio o a largo plazo, hasta el punto que la consejera de Turismo ha tenido que vender como suyas las aportaciones que Ciudadanos ha realizado a los presupuestos, en los que también hemos incluido un millón de euros para el plan de fomento a la lectura, e idéntica cantidad para la rehabilitación de bienes culturales".

"Esperamos que este año la Consejería ejecute los presupuestos, ya que el año pasado incluimos 690.000 euros para la rehabilitación del complejo de Monteagudo, una partida que se quedó sin ejecutar. Este año hemos aportado un millón de euros y si el Gobierno regional no los ejecuta, lo haremos nosotros en caso de que tengamos responsabilidades de gobierno a partir del segundo semestre de 2019", ha añadido Molina.

El diputado de Ciudadanos ha lamentado que la Región de Murcia esté a la cola de España en muchos de los indicadores del turismo cultural. "Somos los penúltimos en calidad de innovación de programación cultural y en ingresos por turismo cultural. En cuanto a ciudades, Murcia pese a ser la séptima ciudad de España es la vigésima en calidad de innovación de oferta. Es decir, que algo se está haciendo muy mal para que los resultados sean tan pésimos".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel López-Morell ha mostrado profundas discrepancias con la intervención de Guardiola en referencia a la situación del turismo en la Región de Murcia "ya que no solo no hemos ganado potencial turístico, sino que los hemos perdido porque según Hostecar, los datos de ocupación de la campaña estival han descendido con respecto a 2017, lo que no demuestra que no se está sabiendo explotar el gran potencial turístico que tenemos"

"El turismo tiene que ser uno de los motores de la economía regional y en este sentido creemos que el presupuesto es muy bajo, sobre todo si lo comparamos con destinos muy similares al nuestro como Valencia o Andalucía. Tenemos una Región con un clima privilegiado y con un gran potencial, pero no sabemos vender nuestras bonanzas como se demostró en Fitur, donde el Gobierno regional arrinconó el stand del Mar Menor", ha añadido López-Morell.

El diputado de Ciudadanos ha recordado que su formación ha aportado una partida de 10,3 millones para el fomento del turismo en la Región y 500.000 euros para el desarrollo de la red Eurovelo. "Esperamos que el Gobierno regional rectifique y cumpla el trazado original para que la ruta discurra por todos los municipios costeros", ha finalizado el diputado de Cs.