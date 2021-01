Cuatro economistas murcianos participan en el análisis de la 'Información no financiera en la UE'

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro economistas de la Región de Murcia han participado en el análisis de posibles estándares de información no financiera de la UE con un grupo internacional de expertos encomendados por la Comisión Europea.

Estos economistas de la Región de Murcia convocados por el EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) son: Ramón Madrid (decano del Colegio de Economistas), Salvador Marín (presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs -EFAA for SMEs-), Esther Ortiz (miembro del PTF-NFRS en representación de la EFAA for SMEs Accountants Expert Group) y M. Dolores Urrea (subdirectora general de Normalización y Técnica Contable del ICAC).

En la primera Jornada online de este tour, que se ha llevado a cabo junto con otros 1300 expertos, la participación murciana ha sido muy productiva, según reconocen los economistas de la Región. Estos destacados profesionales de la economía de la Comunidad Autónoma apuestan por una información no financiera que sea eficiente y que se extienda a todo tipo de empresas y entidades, tanto privadas como públicas.

España ha acogido esta primera sesión que se realizará en diferentes países europeos para explicar las novedades en materia de sostenibilidad y recabar la opinión de expertos y grupos de interés.

SOSTENIBILIDAD

La necesidad de que las organizaciones empresariales incrementen la elaboración de sus estados de información no financiera es un aspecto clave de competitividad para su economía y para cada país. Uno de los matices importantes en esta primera sesión se ha centrado en abogar por una adecuada proporcionalidad para las Pymes, debiéndose apostar por una serie de incentivos para que éstas incrementen la elaboración de los estados de información no financiera.

La Información no Financiera -también llamada de Sostenibilidad- recoge los aspectos ambientales, sociales o de gobernanza que surgen en el desarrollo de la actividad de una empresa, entidad y/o institución pública o privada. De acuerdo con la normativa actual, sólo las empresas de determinada dimensión están obligadas a emitir informes sobre Información no Financiera.

Dada la importancia que está adquiriendo este tipo de información, esta jornada cobra especial relevancia ya que en ella se ha informado sobre las novedades y nuevas regulaciones en este ámbito, sirviendo además para recopilar los puntos de vista de destacados grupos de interés.

"Los nuevos reportings en materia de sostenibilidad han venido para quedarse; o se es sostenible o no se estará en el mercado. Además, no sólo hay que serlo, sino comunicarlo y verificarlo adecuadamente", opinan desde Economistas.

INTERÉS COMÚN DE LA UE

Este encuentro ha sido convocado por el grupo independiente denominado EFRAG. Es una organización europea impulsada y apoyada por la Comisión Europea como órgano consultivo sobre la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y no Financiera por parte de la Unión Europea. La misión de EFRAG es servir al interés público europeo y promueve puntos de vista europeos sobre información financiera.

En última instancia, el EFRAG brinda asesoramiento a la Comisión Europea sobre si las Normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) recientemente emitidas o revisadas cumplen los criterios del Reglamento IAS para su aprobación para su uso en la UE, incluido si la aprobación sería propicia para el bien público europeo. EFRAG estimula la innovación en los informes corporativos a través del trabajo del European Corporate Reporting Lab en el intercambio de buenas prácticas.

En junio de 2020, la Comisión Europea incluyó la revisión de la Directiva Europea referente a la Información no Financiera como uno de los proyectos listados en el desarrollo del denominado "UE Green Deal". Para ello solicitó asesoramiento técnico al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sobre la elaboración de unas posibles Normas Europeas de Información No Financiera en el marco de la revisión de la Directiva Europea al respecto.