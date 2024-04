Cultura apoya el Festival Internacional de Jazz de San Javier con 180.000 euros de 'Festivales de la Región de Murcia'

MURCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este viernes, junto al alcalde del municipio, José Miguel Luengo, y el director del evento, David Martínez, la programación del XXVI Festival Internacional de Jazz de San Javier, que contará con 13 citas de música en vivo entre el 28 de junio y el 22 de julio.

La programación, trayectoria y relevancia del festival ha llevado a la Comunidad a apoyarlo con 180.000 euros de la marca 'Festivales de la Región de Murcia', según han informado fuentes de la Administración autonómica en un comunicado.

Conesa ha indicado que "desde el Gobierno regional consideramos los festivales como un referente de dinamización cultural y turística, una seña de identidad que impulsamos desde la marca 'Festivales de la Región de Murcia' y, sin duda, el Festival de Jazz de San Javier es todo un referente por impacto cultural y turístico, por su proyección nacional e internacional, por la calidad de su programación, por su innegable singularidad y por su trayectoria de más de un cuarto de siglo".

La XXVI edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier comienza con el concierto de Adrian Cunningham and His Old School el 28 de junio. Al día siguiente, se podrá ver con Anna Luna presentando 'Argentina besa el Mediterráneo' y Roberto Fonseca con 'La Gran Diversión'.

Los conciertos de julio comienzan el día 3 con Bill Charlap Trio; el 5 será el 'Homenaje a Beno Valdés' con Roberto Carlos Valdés 'Cucurucho' y Javier Colina, con Alana Sinkëy de invitado especial, así como el concierto de Steffen Morrison; y el sábado 6 será el turno de Gregory Porter.

En la segunda semana de julio, el día 11 actúa Lee Ritenour & Dave Grusin, con Ivan Lins y Gregoire Maret, como artistas invitados; el 12, Caléxico; el doble concierto de Joan Mar Sauqué Quinteto con Champian Fulton, y Russell Malone y Cyrus Chesnut Quartet, acompañados de Ekep Nkwelle, el 13; y el domingo 14, Carole Alston.

La siguiente semana del festival contará con las actuaciones de Steam Brass Band, el 17; Cimafunk, el 19; y el sábado 20 el doble cartel formado por José Luis Jaén y 'San Javier a Paco de Lucía', una producción propia del festival con Niño Josele y Antonio Serrano. El festival cierra su XXVI edición con la actuación de Diana Krall el lunes 22 de julio.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado el nivel de los artistas anunciados y el hecho de que "un año más el Festival sale a la calle con tres conciertos gratuitos que saldrán al encuentro con el público en La Manga del Mar Menor, Santiago de la Ribera y San Javier".

Luengo ha agradecido "la ilusión y pasión" que pone el grupo de funcionarios municipales que organizan el Festival, que recordó "es de gestión íntegramente municipal con un presupuesto municipal en el que contamos con la ayuda del Gobierno regional y de las empresas patrocinadoras".