Cultura conmemora el centenario de Paco Rabal con una exposición fotográfica en Madrid

La Consejera De Turismo, Cultura Y Deportes, Carmen Conesa, Asistió Este Jueves A La Inauguración De La Exposición 'Paco Rabal. Huella Y Memoria', Que Puede Visitarse En La Fundación Aisge, En Madrid, Hasta El 27 De Noviembre. - CARM

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma y la Fundación Aisge conmemoran el centenario del nacimiento del actor aguileño Francisco Rabal con la exposición 'Paco Rabal. Huella y memoria', que reúne más de un centenar de fotografías recuperadas del archivo de la familia Rabal-Balaguer y repasa tanto la trayectoria profesional del intérprete como su faceta más personal. La muestra, inaugurada en la sede de Aisge en Madrid, permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha visitado este jueves la exposición junto al presidente de Aisge y de su fundación, Emilio Gutiérrez Caba, y al director de cine Benito Rabal, hijo del actor.

Conesa ha destacado la vinculación de Francisco Rabal con la Región de Murcia y su papel como embajador de la tierra. "Paco Rabal dio mucho a todos sus personajes y a las personas que le rodearon, además de ser generoso con la Región de Murcia, por lo que rendirle homenaje nos sale de forma natural a todos los murcianos", ha señalado. La consejera ha añadido que el intérprete fue "siempre un defensor y embajador de nuestra tierra" y ha recordado que es Hijo Predilecto de la Región de Murcia y da nombre a la Filmoteca regional.

Comisariada por los doctores Isabel Durante y José Javier Aliaga, la exposición combina fotografías del archivo familiar con carteles de algunas de las películas más representativas de la carrera de Rabal, procedentes del fondo de la Fundación Lucio Romero de Aisge. También incluye una pieza audiovisual elaborada a partir de entrevistas realizadas para el documental '200 vidas. Paco Rabal', dirigido por Vanesa Benítez y apoyado por la Comunidad Autónoma, así como imágenes en formato Super-8 filmadas por el propio actor a lo largo de su vida.

El núcleo central de la muestra está integrado por fotografías recuperadas mediante la digitalización del Archivo de la Familia Rabal-Balaguer, compuesto por unos 8.800 documentos, en su mayoría imágenes tomadas entre 1946 y 2001. La selección ofrece un recorrido por los rodajes cinematográficos y los trabajos teatrales del intérprete, además de escenas de su vida familiar y de sus relaciones personales con figuras destacadas del ámbito cultural.

Entre las imágenes figuran fotografías junto a Luis Buñuel, Orson Welles, Pablo Picasso, Rafael Alberti, Juan Antonio Bardem, Sofía Loren y Carmen Sevilla, entre otros nombres, que permiten aproximarse a la dimensión nacional e internacional que alcanzó el actor.

La elección de la sede madrileña de Aisge responde a la estrecha relación que Francisco Rabal mantuvo con la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, un vínculo que continuó su esposa, Asunción Balaguer, una de sus primeras socias y consejera durante años de la asociación, además de patrona de su fundación.