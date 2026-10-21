Cultura destina 400.000 euros a proyectos artísticos que favorezcan la integración y la participación ciudadana

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dotada con 400.000 euros para financiar proyectos culturales que generen un impacto social significativo en la Región de Murcia, especialmente aquellos que favorezcan la integración de distintos colectivos, la participación ciudadana y la cohesión social.

Así lo ha explicado este miércoles la consejera Carmen María Conesa durante una interpelación formulada por la diputada del PP Luz Marina Lorenzo en el Pleno de la Asamblea Regional, en la que ha detallado los objetivos de esta línea de subvenciones, impulsada a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Conesa ha señalado que la convocatoria busca respaldar iniciativas que, además de su valor artístico, contribuyan a mejorar la vida de los ciudadanos y permitan acercar la cultura a nuevos públicos. "Cuando damos respaldo a un proyecto cultural, estamos apoyando una actividad concreta, estamos contribuyendo a que la cultura llegue a muchas más personas", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que las ayudas pretenden fomentar proyectos que conecten la actividad cultural con otros ámbitos de la sociedad, como la educación, la salud, el medio ambiente o la innovación social, con el propósito de que las iniciativas artísticas también puedan convertirse en herramientas de integración y desarrollo. "Se trata de entender que la cultura puede dialogar con otros ámbitos de nuestra vida cotidiana", ha señalado la consejera, que ha defendido la capacidad de los profesionales del sector para impulsar propuestas con interés artístico y beneficios para el conjunto de la sociedad.

La convocatoria abarca distintas disciplinas culturales, entre ellas el audiovisual, el cine, las artes escénicas, las artes plásticas y visuales, la música, la danza, el diseño, la moda y el sector del libro. Asimismo, podrán optar a estas subvenciones asociaciones, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, trabajadores autónomos y empresas culturales que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Conesa ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo autonómico es que estas iniciativas lleguen a todos los territorios de la comunidad, con independencia de su tamaño. "Da igual que el territorio sea más grande o sea más pequeñito, la cultura tiene que estar en todos y cada uno de nuestros municipios y de nuestras pedanías", ha subrayado.

Durante su intervención, la titular de Cultura también ha defendido la necesidad de mantener una colaboración permanente con los profesionales de las industrias culturales y creativas para adaptar las políticas públicas a las necesidades del sector.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional trabaja para apoyar tanto a los creadores que comienzan su trayectoria como a los profesionales consolidados que cuentan con proyección nacional e internacional. "Hay que apoyar igualmente tanto a unos, a los que están empezando, como a los que tienen también esa carrera consolidada", ha manifestado Conesa, quien ha destacado que las medidas de impulso cultural se diseñan mediante el diálogo con los propios profesionales.

Por su parte, la diputada popular Luz Marina Lorenzo ha destacado la importancia de estas subvenciones para generar oportunidades laborales y económicas en el sector cultural regional y ha defendido que las administraciones públicas faciliten vías de financiación para garantizar la continuidad de los proyectos.

Lorenzo ha señalado que la actividad cultural también puede contribuir a la formación de los jóvenes, favorecer la participación de personas en riesgo de exclusión y promover la convivencia en los municipios de la Región. "El respaldo de las Administraciones Públicas resulta fundamental para favorecer estas iniciativas y que puedan consolidarse y llegar cada vez a más ciudadanos", ha afirmado la parlamentaria, que ha animado a los profesionales del sector a continuar desarrollando sus proyectos.