El delegado del Gobierno defiende que su interlocución con el Ejecutivo central es "permanente"

Afirma que las reivindicaciones de los regantes son "legítimas", pero aclara que eso no quiere decir que "esté de acuerdo"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha defendido que su interlocución con el Ejecutivo central es "continua y permanente" y que, de hecho, ya le ha trasladado las reivindicaciones que este jueves le expresaron los representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Jiménez ha respondido de esta forma en una rueda de prensa al ser preguntado por las críticas del portavoz del Círculo por el Agua y presidente del Scrats, Lucas Jiménez, que este jueves dijo que los argumentos del delegado, tras mantener una reunión, le habían "preocupado" porque constató que "no hay una interlocución con el Gobierno de España".

En este sentido, el delegado del Gobierno ha asegurado que, desde que el Ministerio para la Transición Ecológica dictó la orden de trasvase para el mes de diciembre, ha estado en contacto "permanente" con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

"No hemos llegado a hablar por teléfono, pero saben ustedes que hay otros medios para ponerse en contacto como el correo electrónico o el WhatsApp", según Jiménez, quien ha reiterado que su contacto con Morán ha sido "permanente" y es "habitual" desde que él ocupa el cargo de delegado del Gobierno.

Ha destacado que, en la reunión con el Sindicato de Regantes del trasvase este jueves, él dejó "claro" que es el delegado del Gobierno de España e informa "de las políticas" del Ejecutivo central. Asimismo, comunicó a los regantes que sus reivindicaciones son "legítimas" y que las trasladará al Gobierno de España.

"Cuando dije que son legítimas, no dije en ningún momento que las comparta o que esté de acuerdo, porque decir que son legítimas las reivindicaciones de los regantes no quiere decir que se esté de acuerdo, sino que son legítimas y que se las trasladaré al Gobierno de España, cosa que ya he hecho", ha aclarado Jiménez.

Ha manifestado que el secretario de Estado tiene "múltiples ocupaciones" porque "ha estado en la Cumbre del Clima, tenemos inundaciones en Cantabria, en Castilla y León, en la zona del Ebro y ha estado en la cumbre de Bruselas".

"Yo nunca dije que las múltiples ocupaciones del secretario de Estado no tengan relación con la agricultura o que no le preocupe este tema", ha reprochado el delegado del Gobierno. Por el contrario, ha destacado que a Morán "está ocupado en que al campo murciano no le falte agua nunca".

De hecho, ha destacado que, desde junio del año 2018, cuando el Gobierno de España tomó posesión, "se han trasvasado a la Región de Murcia 450 hectómetros cúbicos de agua, cifra muy superior a los 18 meses anteriores con otro Gobierno distinto, cuando se trasvasaron solo 160 hm3".

El Gobierno de España y el secretario de Estado de Medio Ambiente también han impulsado "innumerables medidas y han desarrollado proyectos e infraestructuras", según Jiménez, quien ha remarcado que acaba de haber en Europa un acuerdo para la reutilización de aguas residuales para el regadío en toda Europa, "de la que se beneficiarán, sin duda, los regantes de la Región."

"Jamás nadie ha podido oír que el secretario de Estado no estaba ocupado en temas de agricultura. Vamos a pedir una rectificación", ha afirmado Jiménez.

Finalmente, ha recordado que hay una orden para el trasvase del mes de diciembre "en la que se habla de que hay una catástrofe ecológica en el Mar Menor y se habla del principio de precaución para preservar el uso urbano del agua y no agravar el riesgo de caída de las reservas si el embalse pasa a nivel 4, porque entonces, tal vez, no se podría garantziar ni siquiera el agua para beber".