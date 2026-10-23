Las denuncias por violencia de género descienden un 9,2% en la Región durante el segundo trimestre de 2026

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron en el segundo trimestre un total de 1.802 denuncias por violencia de género, frente a las 1.985 contabilizadas entre abril y junio del año anterior, lo que representa un descenso del 9,22%.

El número de mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias también disminuyó, al pasar de 1.845 a 1.627, lo que supone una reducción interanual del 11,82%.

Esta evolución contrasta con la registrada en el conjunto de España, donde las denuncias aumentaron un 9,81% y las mujeres víctimas un 7,64%, según datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pese a este descenso, la Región mantiene una tasa de 20,5 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, superior a la media nacional, situada en 20.

Durante el periodo analizado, los órganos judiciales de la Región de Murcia incoaron 394 solicitudes de órdenes de protección, un 6,19% menos que en el segundo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 420.

De las solicitudes tramitadas, se acordaron 312 órdenes de protección, frente a las 330 del año anterior, lo que representa una disminución del 5,45% en términos absolutos. Sin embargo, la proporción de órdenes acordadas alcanzó el 79,2% de las solicitudes incoadas, superior al 69% registrado en el conjunto de España.

MEDIDAS JUDICIALES PENALES Y CIVILES DE PROTECCIÓN

Los órganos judiciales de la Región acordaron 1.047 medidas penales y civiles de protección de las víctimas de violencia de género durante el segundo trimestre, frente a las 1.091 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un descenso del 4%.

En el ámbito penal, se adoptaron 810 medidas judiciales de protección. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (268), que disminuyeron un 8,8% respecto a las 294 del año anterior, y las prohibiciones de comunicación (229), un 21,6% menos que las 292 registradas en 2025.

También se acordaron 165 medidas de suspensión de la tenencia y uso de armas y 77 medidas de salida del domicilio, que aumentaron significativamente respecto a las 35 adoptadas en el segundo trimestre de 2025.

Asimismo, los órganos judiciales murcianos dictaron 237 medidas cautelares civiles, frente a las 243 del mismo trimestre del año anterior, lo que supone una reducción del 2,5%. Estas medidas tienen como finalidad proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas mientras se tramitan los procedimientos judiciales.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (83), que aumentaron un 18,6% respecto a las 70 del año anterior, y la suspensión del régimen de visitas (53), frente a las 63 acordadas en 2025, lo que supone una disminución del 15,9%.

También se adoptaron 41 medidas de atribución de la vivienda familiar, frente a las 38 del ejercicio anterior; 17 suspensiones de la guarda y custodia, frente a 27; y 12 suspensiones de la patria potestad frente a una en el segundo trimestre de 2025.

SENTENCIAS

Las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia de la Región dictaron 502 sentencias durante el segundo trimestre, de las que 492 fueron condenatorias y diez absolutorias.

El porcentaje de condenas se situó en el 98,01%, frente al 97,15% del mismo periodo del año anterior. Esta proporción supera el 93,78% registrado por estos mismos órganos especializados en el conjunto de España.

En las secciones de lo penal, las sentencias condenatorias representaron el 78,21% de las dictadas en procedimientos por violencia sobre la mujer, también por encima del porcentaje nacional de estos órganos, situado en el 71,81%.

De las 1.627 mujeres víctimas contabilizadas en la Región de Murcia, 945 tenían nacionalidad española y 682 eran extranjeras. Mientras que el número de víctimas españolas disminuyó un 21,64% respecto al segundo trimestre de 2025, el de extranjeras aumentó un 6,73%. Como consecuencia, las mujeres extranjeras representaron el 41,92% del total, frente al 34,63% registrado un año antes.

Por otra parte, 156 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo, seis más que en el mismo trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 4%. Esta decisión fue adoptada por el 9,59% de las víctimas contabilizadas en la Región, una proporción inferior a la media nacional, situada en el 11,44%.

DESCIENDEN LOS ASUNTOS INGRESADOS

Las secciones de violencia sobre la mujer registraron 1.808 asuntos penales durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 1.993 del mismo periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 9,28%. Entre los procedimientos registrados destacan 797 diligencias urgentes y 624 diligencias previas, mientras que los procedimientos abreviados aumentaron de 271 a 324, un 19,56%.

En cuanto a las formas de terminación de los procedimientos, se contabilizaron 824 sobreseimientos provisionales, un 13,03% más que un año antes. Las secciones de lo penal de los tribunales de instancia de la Región de Murcia enjuiciaron a 156 personas por delitos de violencia sobre la mujer, frente a las 153 del segundo trimestre de 2025. De ellas, 122 fueron condenadas, lo que representa el 78,21% del total.

Por su parte, la Audiencia Provincial registró 11 procedimientos penales en primera instancia relacionados con violencia sobre la mujer y 46 recursos de apelación contra sentencias, frente a los 10 y 42, respectivamente, del mismo trimestre del ejercicio anterior.

Las secciones de menores de los tribunales de instancia de la Región de Murcia enjuiciaron durante el segundo trimestre de 2026 a tres menores por delitos de violencia de género, frente a los ocho del mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 62,5%. En los tres casos, correspondientes a menores de nacionalidad española, los órganos judiciales acordaron la imposición de medidas.

SIN RELACIÓN PREVIA

En materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia de la Región recibieron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 106 denuncias y registraron 106 mujeres víctimas. De ellas, 75 eran españolas (70,8%) y 31 tenían otras nacionalidades (29,2%). Las denuncias registradas representaron el 2,7% de las contabilizadas en el conjunto de España, que ascendieron a 3.962.

Estos órganos judiciales asumieron la competencia en esta materia el pasado 3 de octubre de 2025, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El número de delitos instruidos entre el 1 de abril y el 30 de junio ascendió a 126, de los que 117 correspondieron a delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (92,9%). Les siguieron ocho delitos de acoso con connotación sexual y uno de trata con fines de explotación sexual.

Durante el mismo periodo, recibieron 22 solicitudes de orden de protección, de las que acordaron 19. A ellas se suman las tres órdenes solicitadas ante las secciones en funciones de guardia, todas ellas concedidas. En conjunto, los órganos judiciales murcianos acordaron 22 de las 25 órdenes de protección solicitadas, lo que representa el 88%, un porcentaje superior en 12,4 puntos a la media nacional, situada en el 75,6%.

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento, las secciones de violencia sobre la mujer enjuiciaron a seis personas por estos delitos, todas ellas condenadas. Las secciones de lo penal enjuiciaron a cuatro personas, de las que tres fueron condenadas y una absuelta. Por su parte, la Audiencia Provincial de Murcia enjuició a 19 personas, con 16 condenadas y tres absueltas.

En total, los órganos judiciales de la Región de Murcia dictaron 30 sentencias, de las que 26 fueron condenatorias y cuatro absolutorias, lo que representa un porcentaje de condenas del 86,7%.