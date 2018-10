Publicado 15/10/2018 13:00:25 CET

La responsable de la Unidad de Coordinación contra Violencia sobre la Mujer apunta que en septiembre había 2.700 víctimas en la Región con protección

CARTAGENA (MURCIA), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género en la Región se sitúan por encima del 20%, un dato que supera al de la media nacional, según ha destacado la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, María Luisa Barreda en la Asamblea Regional.

Barreda ha apuntado que a fecha de 30 de septiembre había en la Región 2.700 víctimas de este tipo de violencia que contaban con protección. "Este dato aumenta a diario porque cada día hay nuevos agresores, es extraño el día que no se contabilizan nuevas denuncias", ha advertido.

Además, ha apuntado que desde el Estado se ponen recursos para las víctimas como el teléfono de asistencia 016, dispositivos cometa, otros para la atención de las víctimas, así como dispositivos de seguimiento como 'VioGen'.

"Todas las campañas para luchar contra la violencia de género inciden en que las mujeres salgan de esa situación e interpongan denuncias", ha añadido.

Por parte de los grupos parlamentarios, la 'popular' Isabel María Soler, ha destacado que la Región dispone de un protocolo interinstitucional de violencia de género que "funciona" y que tiene una comisión de seguimiento. A su juicio, en la Región también "funcionan" las campañas de prevención y de sensibilización, aunque ha solicitado más dotación policial y recursos para luchar contra la violencia de género y campañas de sensibilización en niños y jóvenes, un colectivo en el que piensa que "el mensaje puede que no esté calando".

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell considera "chocante" que solo once ayuntamientos hayan querido vincularse al sistema 'VioGen'. Según él , hay información de la que no se dispone y ha reclamado la existencia de un Observatorio de Igualdad en la Región exigiendo también una "contestación más clara sobre por qué tenemos una alta tasa de retirada de denuncias en los juzgados".

Por parte de Podemos, Mari Ángeles García ha señalado que la prioridad del PP "no ha sido erradicar la violencia machista ni atender a las mujeres que necesitaban protección". Ha aportado datos como que desde 2007 se ha recortado un 53,4% el presupuesto en materia de Igualdad y en más de un 3% el de violencia de género. A su vez ha indicado que las mujeres "desconfían" de las instituciones "porque no sienten que les van a proteger, esto hace que no denuncien", ha dicho uniéndose a la petición de más personal en la Policía y en la Guardia Civil para abordar esta cuestión.

Finalmente, el socialista Emilio Ivars ha aludido a la "necesidad" de aumentar las plantillas en la Policía y en la Guardia Civil. Aparte ha expresado que no comprende por qué en la Región hay el mayor número de denuncias "pero en ayudas económicas estamos por debajo".