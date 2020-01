Derogado el decreto ley que establecía sanciones para espectáculos públicos sin autorización

Publicado 10/01/2020 14:28:26 CET

PSOE, VOX y Podemos consideran que el texto es "pobre y con deficiencias"

CARTAGENA (MURCIA), 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional ha derogado el decreto ley de Medidas urgentes en materia de régimen sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias, aprobado el pasado mes de diciembre en Consejo de Gobierno.

Los votos de PSOE, VOX y Podemos han provocado la derogación de una norma que consideran "pobre y con deficiencias técnicas en su desarrollo" y que, además, "no ha contado con la participación ciudadana ni los informes del CES y del Consejo Jurídico".

El socialista Francisco Lucas ha asegurado durante el debate en la Diputación Permanente de la Asamblea que la normativa regional en espectáculos públicos en España es "caótica".

"Son múltiples las normas que regulan la materia de forma parcial e insuficiente", ha dicho. En ese sentido, ha matizado que algunas normas "se han dictado de forma urgente sin contar con la participación ciudadana, sin informes del CES ni del Consejo Jurídico y el resultado es un conglomerado normativo disperso".

El parlamentario ha reprochado al Gobierno regional que la Región sea "la única Comunidad sin una ley de espectáculos públicos que ofrezca una buena cobertura".

Por parte de VOX, Juan José Liarte ha echado en falta una ley específica que regule esta materia en la Región y ha criticado la "visión zapateril de que hay que arreglar esto como sea; eso no nos vale. El texto es pobre en su contenido", ha matizado.

Desde Podemos, Rafael Estaban no comprende la "extraordinaria necesidad" de aprobar estas medidas como decreto ley. "Es un decreto ley con deficiencias técnicas. La necesidad extraordinaria no se entiendo, ha sido la Navidad, no otra cosa".

Por contra, María Dolores Valcárcel, del PP ha justificado el decreto ley elaborado por el Gobierno debido a un "ejercicio de responsabilidad para velar por la seguridad de los ciudadanos y que no se puedan celebrar macrofiestas o conciertos sin autorización y que se puedan sancionar con rapidez y celeridad".

La diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez ha lamentado la derogación del decreto ley afirmando que el voto de PSOE, VOX y Podemos es una actitud "irresponsable, porque era importante regular el vacío legal que existía en nuestra Región desde 2017, y que hacía que no hubiera ningún tipo de sanción para la celebración de una multitudinaria fiesta o concierto que careciera de autorización administrativa".