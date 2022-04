Desaconsejan el uso de gafas premontadas durante la lectura porque pueden producir mareos, dolor de cabeza y cansancio

MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mareos, dolor de cabeza, cansancio y dificultad al leer. Estos son algunos de los problemas que pueden sufrir las personas que usan gafas premontadas durante la lectura, ha advertido hoy el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia (COORM), con motivo de la celebración del Día del Libro.

"Las gafas premontadas suelen utilizarse erróneamente para corregir la presbicia o vista cansada", alertó la presidenta del COORM, Ester Mainar, quien señaló que "están fabricadas de una forma estándar y pueden adquirirse en diferentes puntos de venta sin ningún control sanitario, produciendo un efecto de lupa que aumenta el tamaño de las imágenes".

Asimismo, señala Mainar, "estas gafas se fabrican con unas medidas estándares de distancia interpupilar y graduación, siendo la misma en los dos cristales, que solo coincide con un 5% de la población con presbicia". Por este motivo, "el centro óptico de las lentes no coincide con el eje visual de los ojos en la mayoría de los casos, produciendo síntomas de incomodidad visual".

Por otro lado, los especialistas advierten de que las lentes de estas gafas están fabricadas en su gran mayoría en plástico inyectado, por lo que la imagen que producen tiene una gran cantidad de alteraciones.

En este sentido, el COORM recuerda que los usuarios deben ser conscientes de que para corregir la vista cansada la opción ideal es confiar en un profesional de la visión. En función del problema visual de cada paciente, y tras realizar una exhaustiva revisión, los ópticos-optometristas aconsejarán la mejor solución individual y personalizada.

SIN CONTROL DE CALIDAD ÓPTICA

Las gafas premontadas solo deben utilizarse como repuesto en caso de emergencia y no constituyen una solución idónea para la mayoría de los usuarios, ya que no están supervisadas por un profesional de la visión y no cuentan con ningún control de calidad óptica.

En caso de que se efectúe la compra, el COORM desaconseja hacerlo en canales de distribución no autorizados (páginas web, bazares, mercadillos). Asimismo, el colegio recomienda que, cuando se adquieran estos productos, se compruebe que, en las instrucciones de uso, conste claramente la graduación. Las gafas deben llevar la señal de conformidad CE en el producto, tanto en el envase como en el prospecto.