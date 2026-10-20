Dieciséis establecimientos competirán en San Javier por los títulos de Mejor Marinera de la Región de Murcia

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SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Un total de 16 establecimientos hosteleros competirán el próximo martes 27 de octubre en el auditorio del Parque Almansa de San Javier por los títulos de Mejor Marinera Tradicional y Mejor Marinera Reinventada de la Región de Murcia, en una final a la que han llegado tras una votación popular con más de 4.000 votos.

La iniciativa ha movilizado a 180 bares y restaurantes de toda la Comunidad. Entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre, el público ha podido probar las distintas elaboraciones y votar por sus favoritas, de las que han salido los ocho finalistas de cada categoría, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

En la modalidad de Mejor Marinera Tradicional competirán Bodega Teodoro (Murcia), Coronel (Bullas), Con Sentido de Mari (Cehegín), Kiosko Ben Arabí (Murcia), La Frontera (Cartagena), La Lupa (Nonduermas, Murcia), La Tapa de San Lorenzo (Murcia) y 1900 (Lorca).

Por su parte, los finalistas de Mejor Marinera Reinventada son Bar Ideal (Yecla), D'Pintxos (Mazarrón), La Flota (Cartagena), La Posada del Pez (Murcia), La Tasca de Noah (Calasparra), Leyendas (Murcia), Taberna La Tienda de Solita (La Unión) y Taberna La Cepa (Lorca).

Los establecimientos presentarán sus propuestas ante un jurado integrado por representantes de distintos ámbitos sociales, gastronómicos, de la comunicación e institucionales.

La presentación de la final ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de San Javier. Durante el acto se ha anunciado el nombramiento de Luengo como 'Padrino de la Marinera 2026'. El alcalde ha agradecido la distinción y ha felicitado a los organizadores por una iniciativa que, según ha señalado, promociona tanto la marinera como el sector hostelero y la Región de Murcia.

El acceso a la final será mediante invitación previa o a través de las invitaciones que se sortearán en las redes sociales oficiales de la organización. La información sobre el evento está disponible en la web 'www.lamejormarinera.es'.