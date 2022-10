Los disfraces clásicos protagonizan las ventas en un Halloween marcado por la incertidumbre de la inflación

MURCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los disfraces clásicos de Chucky, la novia de Chucky, Freddy Krueger, el Joker, Scream, novia cadáver o vampiro están siendo los más vendidos este otoño de cara a una fiesta de Halloween que está marcada por la retracción en el consumo y la incertidumbre provocada por la elevada inflación.

Así lo ha hecho saber a Europa Press María José Guerrero, portavoz de la tienda de Megumi Fiestas situada en la calle Santa Joaquina de Vedruna de Murcia, junto al Colegio Carmelitas.

Guerrero ha señalado que los adultos siempre se esperan hasta el último momento para comprar sus disfraces, motivo por el que es difícil evaluar la evolución de las ventas. Sí que se han vendido los disfraces de los bebés pequeños para la guardería, que suelen ser disfrazados de calabaza --tanto los niños como las niñas--.

Por su parte, los disfraces clásicos son los que protagonizan las ventas en la franja de edad comprendida entre los tres y los diez años, según Guerrero, quien ha afirmado que se suelen vender mucho los disfraces de Chucky, la novia de Chucky o el Joker.

"Es cierto que las niñas quieren disfraces de Halloween un poco más de princesas", según Guerrero, quien pone como ejemplo los disfraces de brujita princesa o de novia con tutú. "En el caso de los niños, sucede lo contrario: cuanto más terrorífico mejor", ha destacado.

Al contrario que en años anteriores, en este 2023 no hay disfraces de moda, lo que depende mucho de si sale alguna película o serie coincidiendo con estas fechas. "Este año no ha salido ninguna película especial y están reviviendo los clásicos", ha corroborado.

Sí que se mantienen las ventas de disfraces del personaje de ficción Harley Quinn, que sigue siendo un "top ventas", pero ha decaído la moda del 'Juego del Calamar' que arrasó el año pasado coincidiendo con el éxito de la serie de televisión.

"Como surgió el tema de que los niños no debían de ver esa serie, no tenemos disfraces para ellos", ha señalado Guerrero, que no obstante confirma que sí que hay existencias para adultos. Con todo, ha reconocido que no se ha repetido el 'boom'.

Guerrero ha recordado que, además de los disfraces, se vende mucho maquillaje y sangre artificial. "A veces te pones cualquier cosa, te echas sangre, te maquillas bien, te pones algún complemento, te caracterizas bien y tienes también un disfraz de zombi, por ejemplo", ha manifestado.

En este sentido, ha confirmado que el aumento de la inflación etsá haciendo estragos y ha detectado que la gente "no gasta con la misma alegría".