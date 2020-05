Doce desempleados obtienen certificados para trabajar en ensayos no destructivos, el sector con pleno empleo

MURCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce jóvenes desempleados de la Región han obtenido los certificados para comenzar a trabajar en el sector de los ensayos no destructivos, que actualmente cuenta prácticamente con pleno empleo.

Antes de la declaración del estado de alarma estos alumnos completaron los pertinentes cursos del SEF en el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, y obtienen ahora su titulación tras superar las pruebas de certificación organizadas por una compañía externa de referencia.

Los ensayos no destructivos son esenciales para garantizar la seguridad marítima de los submarinos, como por ejemplo los S-80 construidos por Navantia, ya que revelan la calidad de cualquier componente. El uso de ultrasonidos, líquido penetrante, radiografiado y otras técnicas permiten conocer sin destrucción el estado de conservación y prever la vida útil de un componente o una pieza.

La directora general del SEF, Marisa López Aragón, afirmó que "el SEF viene detectando en los últimos años una muy elevada demanda de perfiles que obtienen formación en ensayos no destructivos, especialmente en Cartagena.

En el actual escenario seguirá habiendo campos de formación especialmente interesantes de cara a la inserción posterior, y éste es un buen ejemplo, porque muchos de estos alumnos tienen propuestas de empleo incluso antes de finalizar el curso".

Existen diferentes certificaciones dentro de los ensayos no destructivos, entre las que las más demandadas por las empresas son 'Radiología industrial', 'Ensayos no destructivos mediante el método de ultrasonidos' y 'Ensayos no destructivos mediante métodos superficiales y subsuperficiales'. Los doce alumnos consiguieron un total de 18 certificaciones (una de ellos consiguió tres; cuatro consiguieron certificarse en dos métodos de ensayos no destructivos; y los siete restantes en un método).

El Centro de Referencia Nacional de Química, dependiente del SEF, está entregando ya presencialmente a estos alumnos las titulaciones, aunque también se les ha remitido una copia escaneada de los títulos y la tarjeta profesional donde figuran los métodos de ensayos no destructivos que se les reconocen.

El SEF no sólo financia los cursos, sino que también asume la certificación del alumno según la norma ISO 9712:2012 (certificación de cualificación de personal que realiza ensayos no destructivos). Para participar en estos cursos es necesario estar registrado como desempleado y contar al menos con título de Bachillerato.

UN PERFIL ESPECIALMENTE DEMANDADO EN CARTAGENA

La elevada inserción laboral de este campo tiene su origen en la existencia de grandes proyectos de construcción naval (submarinos S-80), ferroviaria y metalmecánica en la Región. A ello se le une la presencia de grandes empresas químicas y energéticas, sobre todo en la comarca del Campo de Cartagena, que demandan controles de calidad mediante ensayos no destructivos.

El Centro de Referencia Nacional de Química cuenta actualmente con un curso de ensayos no destructivos suspendido tras la declaración del estado de alarma, y que será reanudado cuando se levanten las restricciones. Además, restan por impartir otras cinco acciones formativas de este tipo a lo largo de 2020.