El 'Don Juan Tenorio' regresa al Romea con María Ortiz como Doña Inés en sustitución de la fallecida Rocío Bernal

El elenco de 'Don Juan Tenorio' en el Teatro Romea - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Don Juan Tenorio' de la Compañía Cecilio Pineda regresa un año más al Teatro Romea con motivo de la festividad de Todos los Santos. En esta ocasión incorporando a tres nuevas actrices en personajes esenciales de la obra.

La profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, María Ortiz, asume el papel de Doña Inés, relevando a la fallecida actriz Rocío Bernal, cuya interpretación quedó ligada durante años a este personaje en las representaciones de la compañía.

Junto a ella se incorporan Esther Hidalgo, en el papel de Brígida, y Ana Hidalgo, que dará vida a Lucía. "Esto refuerza un reparto que combina experiencia y renovación para seguir garantizando la calidad artística de esta tradicional representación", han informado desde el Ayuntamiento.

La compañía Cecilio Pineda ofrecerá cinco funciones de este clásico los 28, 29, 30 y 31 de octubre a las 20.00 y el 1 de noviembre a las 19.00 horas, bajo la dirección de Julio Navarro Albero, quien además da vida al personaje de Don Juan, y que ha presentado esta nueva cita junto con el concejal de Cultura, Diego Avilés.

MÁS DE TRES DÉCADAS DE TRADICIÓN TEATRAL

Desde 1989, la compañía Cecilio Pineda ha representado de forma ininterrumpida este drama de Zorrilla, con la única excepción de los años en los que el Teatro Romea permaneció cerrado por obras de rehabilitación y durante la pandemia. Más de treinta años de fidelidad a un montaje que ha convertido esta representación en una auténtica tradición para varias generaciones de murcianos.

La puesta en escena destaca por su respeto al texto original y por una cuidada recreación de la España del Siglo de Oro. El espectáculo cuenta con decorados tradicionales y cerca de un centenar de piezas de vestuario histórico confeccionadas por la prestigiosa Casa Cornejo de Madrid, referente internacional en vestuario escénico.

Más de cincuenta profesionales participan en esta producción entre actores, bailarines, músicos, técnicos y figurantes, dando forma a un espectáculo que mantiene intacta la esencia romántica de la obra de Zorrilla.

ENTRADAS Y DESCUENTOS

Las entradas para las cinco funciones ya se encuentran a la venta con precios que oscilan entre los 15 y los 22 euros.

Además, se aplicará un descuento del 15% para jóvenes de hasta 25 años, mayores de 65 años, desempleados, familias numerosas, universitarios y miembros de colectivos artísticos y culturales de la Región de Murcia, entre otros. Las localidades bonificadas podrán adquirirse exclusivamente en taquilla previa acreditación de la condición correspondiente.