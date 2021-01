Los economistas apuestan por una información no financiera eficiente que se extienda a todo tipo de empresas y entidades

MURCIA, 16 Ene. (EUROPAPRESS) -

Los economistas apuestan por una información no financiera eficiente y que esta se extienda a todo tipo de empresas y entidades, tanto públicas como privadas, según las conclusiones de una jornada celebrada esta semana en la que ha colaborado en toda la organización el coordinador general de regulación profesional internacional del Consejo General de Economistas de España y director de la Cátedra EC-CGE', el murciano Salvado Marín.

En concreto, la jornada estuvo organizada por el Consejo General de Economistas de España (CGE), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) -con el apoyo en la coordinación de la EFAA for SMEs.

Se trata de la primera Jornada online de un tour que el EFRAG --organización europea impulsada y apoyada por la Comisión Europea como órgano consultivo sobre la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y no Financiera por parte de la Unión Europea-- realizará por diferentes países europeos para explicar las novedades sobre las normas de información no financiera de la UE y recabar la opinión de expertos y grupos de interés.

La Información no Financiera o también llamada de Sostenibilidad recoge los aspectos ambientales, sociales o de gobernanza que surgen en el desarrollo de la actividad de una empresa, entidad y/o institución pública o privada. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la normativa actual, sólo las empresas de determinada dimensión están obligadas a emitir informes sobre Información no Financiera.

Dada la importancia que está adquiriendo este tipo de información, esta jornada cobra especial relevancia ya que en ella se ha informado sobre las novedades y nuevas regulaciones en este ámbito, sirviendo además para recopilar los puntos de vista de destacados grupos de interés, según informaron fuentes de la organización del evento.

Esta sesión constituye la primera de un tour que el EFRAG realizará por diferentes países europeos, siendo un total de 6 las sedes elegidas. En el caso de España cuenta con la colaboración del Consejo General de Economistas y del ICAC, lo que pone en valor el buen hacer de la profesión de economista a nivel europeo.

A esta sesión celebrada esta semana asistieron más de 1.300 expertos, quienes pudieron interactuar con preguntas con los 42 ponentes de las 8 mesas, de las que se podrán extraer conclusiones fundadas de gran calado, lo que pone de manifiesto el interés suscitado.

En las sesiones de inauguración y de clausura participaron Amparo López Senovilla, subsecretaria de Economía; Santiago Durán, presidente del ICAC; Valentín Pich, presidente del CGE; Saskia Slomp, CEO del EFRAG; Salvador Marín, presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA for SMEs) y director de la Cátedra EC-CGE; Patrick de Cambourg, Chairman del European Lab PTF-NFRS; la murciana Esther Ortiz, miembro del PTF-NFRS en representación de la EFAA for SMEs Accountants Expert Group y del Comité Técnico de EC-CGE; la también murciana Mª Dolores Urrea, subdirectora general de Normalización y Técnica Contable del ICAC; y Paul Thompson, director de la EFAA for SMEs.

El acto contó también con la participación de la mayoría de las entidades de referencia del ámbito de la información no financiera o de sostenibilidad a nivel nacional y europeo.

Durante la jornada se puso de manifiesto que, en junio de 2020, la Comisión Europea incluyó la revisión de la Directiva Europea referente a la Información no Financiera como uno de los proyectos listados en el desarrollo del denominado "UE Green Deal". Para ello solicitó asesoramiento técnico al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sobre la elaboración de unas posibles Normas Europeas de Información No Financiera en el marco de la revisión de la Directiva Europea al respecto.

Este acto online tuvo como principales objetivos informar sobre las novedades y nuevas regulaciones en el ámbito de la información no financiera; poner en valor el trabajo previo realizado por numerosas personas, entidades, reguladores e instituciones del ámbito europeo -y también desde la profesión en España-.

Finalmente, sirivió para exponer y recopilar las opiniones y puntos de vista de destacados expertos y grupos de interés sobre el borrador de propuestas que el grupo de trabajo técnico del EFRAG (Project Task Force-Non Financial Reporting Standards, PTF-NFRS) ha trabajado y plantea entregar a la Comisión Europea; grupo de trabajo donde ha participado la economista española Esther Ortiz, y en la Asamblea General del EFRAG el también economista Salvador Marín, ambos miembros del CGE de España.

En este sentido, la representante del Consejo General de Economistas y de la EFAA for SMEs en este grupo de trabajo, Esther Ortiz, ha indicado que "el ámbito de la revelación de información no financiera no es algo nuevo, pero sí novedoso para la globalidad".

Por ejemplo, "hay empresas que tienen una gran trayectoria en cuanto a publicación de información no financiera, tradicionalmente las de mayor dimensión, pero cada vez son más pymes las que tienden a valorarla y, por tanto, elaboran, publican y verifican esta información de forma voluntaria".

Estas palabras han sido reforzadas por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien ha indicado que "efectivamente, las pymes y otras entidades públicas y privadas son cada vez más conscientes de su responsabilidad para desarrollar una economía sostenible, así como de las ventajas competitivas y beneficios que con ello se obtienen, como, por ejemplo, a la hora de obtener financiación; al realizar negocios con empresas de mayor dimensión que sí que están obligadas a reportar este tipo de información; en la relación con sus proveedores e inversores; para atraer talento, o para competir en concursos nacionales o europeos".

Para Pich, "el mercado es cada vez más exigente en materia de sostenibilidad y las pymes no pueden abstraerse de esta realidad, pero, para ayudarlas en este sentido, las normas sobre información no financiera han de estar necesariamente estandarizadas -para que sean contrastables- y ser claras y fiables". Según Pich, "además de un marco legal adecuado, es necesario contar con otra variable: la complicidad de directivos y profesionales que ayuden a las empresas a elaborar y verificar sus estados financieros y no financieros".

En este sentido se ha expresado también el presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA for SMEs) y director de la Cátedra EC-CGE, Salvador Marín, quien ha indicado que "es muy oportuno y apropiado que la Comisión Europea haya incluido la información no financiera o de sostenibilidad en sus objetivos a corto plazo de cara a su Estrategia de Europa Verde (Green Deal).

"A través de una reforma de la Directiva y unas normas europeas, las empresas y cualquier otro tipo de organizaciones o entidades podrán tener unas normas claras y únicas que generen un campo de juego con unas condiciones de partida homogéneas", según Marín.

Por tanto, ha señalado que "desde el Consejo General de Economistas y desde la EFAA for SMEs venimos trabajando con el EFRAG y diferentes direcciones generales de la Comisión Europea en lograr una correcta armonización en este ámbito, buscando la adecuada representatividad y proporcionalidad para las pymes y los profesionales más cercanos a ellas, siguiendo la aplicación de los principios europeos de 'Think Small First' y 'Smart Regulation' ya que tenemos claro que esto va a suponer un antes y un después en cuanto a la información de las organizaciones y que ésta ha venido para quedarse".

En la sesión se constató que Europa es una referencia mundial en esta materia y que acciones como estas deben ser un detonante para conseguir una mayor comparabilidad de la información no financiera global.