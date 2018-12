Educación multiplica por 5 el presupuesto para inmersiones lingüísticas y destina 1,9 millones para equipamiento

Publicado 15/12/2018 11:00:07 CET

Los alumnos de 6º de Primaria disfrutarán de inmersiones lingüísticas de 3 días y los de 2º de la ESO de 4 días, todas gratuitas

MURCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte multiplicará por cinco el presupuesto destinado a inmersiones lingüísticas en 2019 y contará, por primera vez, con 1,9 millones de euros para equipamiento de los centros educativos, así como 100.000 euros para promocionar y dar visibilidad al deporte femenino.

Así lo ha hecho saber la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha desgranado las principales partidas del Presupuesto de su departamento para 2019, que se eleva a 1.239 millones de euros, 57 más que en el año anterior.

Por ejemplo, ha indicado que es la primera vez que su departamento cuenta con una partida en los Presupuestos de la Comunidad para 2019 destinada a equipamiento y dotada con 1,9 millones de euros.

Esta partida permitirá acometer la renovación de material para los centros, que era una "demanda de la comunidad educativa", según la consejera. Hasta ahora, recuerda que los centros educativos podían acometer esas inversiones gracias a aportaciones puntuales de la Consejería.

Ahora, con esos 1,9 millones de euros, la Consejería abre una convocatoria para poder suministrar a los centros los equipamientos que necesiten renovar. Se trata de adquirir pizarras, mesas o sillas, es decir, material no informático, según la consejera, quien ha puntualizado que la Consejería de Hacienda, por su parte, ha consignado también fondos para reponer todo el equipamiento informático de los centros educativos.

INMERSIONES LINGÜÍSTICAS

Por otro lado, Martínez-Cachá ha celebrado que todos los centros de la Región son ya bilingües porque la Consejería se ha adelantado y ha finalizado el plan un año antes de lo previsto. Ahora, se trata de "profundizar en la calidad de ese sistema de enseñanza de lenguas extranjeras".

La mejor manera de lograrlo, según la consejera, es impulsar "varios pilares" educativos, el primero de los cuales pasa por hacer hincapié en la formación del profesorado. Para ello, el Centro de Recursos del Profesorado "va a proyectar más cursos de formación, más inmersiones lingüísticas y más vías para que los docentes puedan acceder a certificaciones de nivel C1".

De la misma forma, apuesta por trabajar directamente con los centros, mejorando sus recursos humanos destinados al trabajo con las lenguas extranjeras en dos perspectivas. En primer lugar, ha anunciado que se van a reforzar los centros que ya imparten el nivel avanzado de inglés, tal y como se ha hecho ya este año y como anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

En segundo lugar, ha corroborado que la Consejería mejorará la partida destinada a los auxiliares de conversación, que son una "pieza clave en los centros para la mejora de la enseñanza de inglés". De hecho, la partida para este fin en 2019 ascenderá a dos millones de euros, lo que supone un incremento de 500.000 euros respecto al año anterior.

El tercer pilar para mejorar la calidad del bilingüismo son los propios alumnos y, para ello, la Consejería multiplicará por cinco las partidas destinadas a las inmersiones lingüísticas. Así, los alumnos de sexto de Primaria disfrutarán de inmersiones lingüísticas de tres días de duración y los de segundo de la ESO disfrutarán de cuatro días, gratuitas en todos los casos.

Por su parte, para tercero de la ESO se plantean estancias de diez días de duración, aunque en este caso conllevará asumir un pequeño coste. Todas estas estancias se realizarán en albergues de la Región con profesores nativos.

En el caso del Bachillerato, habrá inmersiones lingüísticas en el extranjero, tanto en Reino Unido como en Irlanda y en Francia de 15 días de duración, según Martínez-Cachá.

En total, la Consejería destinará 1,2 millones de euros a esta partida, que es la que más aumenta en Educación, con un crecimiento de casi un millón de euros respecto a los 230.000 euros que se consignaban con anterioridad.

ESCOLARIZACIÓN DE 0 A 3 AÑOS

Martínez-Cachá también se ha referido a las ayudas de 1,5 millones de euros destinadas para impulsar la inscripción gratuita de niños de cero a tres años en las 14 escuelas infantiles públicas que hay en la Región y los 500.000 euros de ayuda para familias que tengan que llevar a sus hijos a escuelas infantiles que no sean de la Comunidad.

La consejera se ha mostrado convencida de que estas ayudas y deducciones fiscales "van a tener un efecto directo y van fomentar que se escolaricen más niños en este periodo". Actualmente, solo el 16,8% de los niños de hasta dos años están escolarizados, y la Consejería se propone aumentar ese porcentaje.

Por otro lado, este año se incorporan los alumnos de quinto y sexto de Primaria al programa de libros de texto gratuitos, y se sumarán así a tercero y cuarto de Primaria, la FP Básica, las aulas abiertas y los centros de educación especial. En total, 78.000 alumnos se van a beneficiar de esta medida en 2019 gracias a una partida de 6,7 millones.

No obstante, ha remarcado que la Comunidad "no deja atrás a aquellas familias que no se benefician de la medida por no estar incluidas en esos cursos". Para ellos, la Consejería mantiene un paquete de ayudas de 2,2 millones de euros para subvencionar la adquisición de material escolar.

COMEDORES ESCOLARES

Asimismo, la Consejería va a implantar 11 nuevos comedores escolares, siete de los cuales ya están en marcha y cuatro se pondrán en marcha a lo largo de 2019. En concreto, se trata de los centros Gabriela Mistral de Cartagena; Puente de Doñana de La Albatalía; Sierra Espuña de Alhama de Murcia; y Nuestra Señora de la Asunción de Jumilla. Con estas nuevas incorporaciones, la Consejería ya presta servicio de comedor en 225 comedores.

PLAN DE CLIMATIZACIÓN Y APOYO A MUJERES DEPORTISTAS

Los Presupuestos de la Consejería también contemplan seis millones de euros para un plan de climatización en los centros educativos. La Consejería acometerá estas inversiones de más envergadura conforme vayan finalizando las auditorías energéticas en los centros. De momento, ya han finalizado en el municipio de Murcia y se están realizando en el resto de la Región.

Además, la Consejería dispondrá de una partida de dinero "de libre disposición" para que los centros presenten sus propuestas como, por ejemplo, para la adquisición de aparatos de climatización, ventiladores o toldos, y los propios centros harán esas pequeñas inversiones directamente.

Los presupuestos incluyen, igualmente, una partida totalmente nueva dotada con 100.000 euros para impulsar el deporte femenino. "Es la primera vez que consignamos un dinero de forma específica para ayudar a las deportistas, tanto a equipos femeninos que necesitan ese apoyo para aumentar su visibilidad", ha celebrado Martínez-Cachá.

La consejera se ha mostrado convencida de que la visibilidad del deporte femenino "va a verse reforzada" con esta partida que también beneficiará a deportistas a nivel individual, tanto de alto rendimiento como de competiciones de ámbito regional.

La consejera ha respondido a la oposición, que critica la "baja ejecución" de los Presupuestos en este ámbito. En concreto, Martínez-Cachá ha dicho desconocer "de dónde sacan los datos", ya que el nivel de ejecución de su departamento "supera el 83%", lo que es "muy aceptable para la magnitud de la Consejería". Además, ha indicado que este porcentaje es provisional, ya que todavía no ha terminado el año.