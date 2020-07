Educación priorizará las clases presenciales de los menores de 14 años en caso de rebrote

MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo curso comenzará en la Región de Murcia, si en septiembre la situación sanitaria continúa como en la actualidad, de forma presencial en todas las etapas educativas y, tal y como recoge el Real Decreto-ley de 9 de junio, la distancia interpersonal prescriptiva será de 1,5 metros. En caso de que esta distancia no se pudiera asegurar, se deberá usar mascarilla.

Así lo establece el protocolo elaborado por la comisión mixta de las consejerías de Educación y Salud, en el que los técnicos de ambos departamentos han articulado una serie de medidas mediante criterios estrictamente técnicos de índole sanitaria, que este jueves ha sido presentado por la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, a los presidentes de las comisiones de directores de Primaria y Secundaria y que será enviado, también hoy, a los centros educativos de la Región.

"En el Gobierno regional llevamos ya muchas semanas de trabajo para asegurar que esta vuelta a las aulas se realizará con todas las garantías posibles para todos los agentes implicados", ha destacado la consejera.

Otra de las indicaciones que recoge el protocolo es que, en el caso de que la situación sanitaria recomendara algún tipo de interrupción en la actividad presencial, se priorizará la asistencia en los niveles y etapas inferiores, por debajo de los 14 años, "dado que los alumnos de mayor edad disponen de más capacidad para desarrollar un proceso educativo telemático y plantean menores problemas de conciliación familiar", ha añadido.

Se recomienda que en los centros educativos se mantenga la rutina higiénica con frecuente lavado de manos y el uso de soluciones hidroalcohólicas.

Para ello, "todos los espacios de los centros educativos dispondrán de este material y, en todo caso, a partir de Educación Primaria cada alumno llevará su propia solución hidroalcohólica para uso propio", según ha destacado la consejera.

De esta manera, la higiene de manos será prescriptiva en determinadas situaciones: al comienzo y finalización de la jornada escolar, antes y después de hacer uso de los aseos, tras toser o estornudar, antes y después de salir a la zona de recreo, o después de usar o compartir espacios o equipamiento de uso múltiple.

El protocolo también recoge que se deberán evitar las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen el acceso a espacios públicos o la posibilidad de que se mezclen diferentes grupos de alumnos, del mismo o de diferentes centros educativos. Asimismo, se evitarán, en particular, por un principio básico de cautela y prevención, los viajes de estudios. Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán respetar las medidas de distanciamiento indicadas en el protocolo.

Según los criterios sanitarios, se limitará en la medida de lo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, contando cada alumno con su material de uso exclusivo. Como regla general, debe evitarse compartir material e intercambiar mesas y sillas.

En cuanto a la limpieza, el protocolo determina que todas las dependencias del centro se limpiarán al menos una vez al día; tres veces en el caso de los aseos, y que serán los propios centros quienes diseñen el protocolo de limpieza y desinfección.

Durante las clases de música no se compartirán instrumentos, utilizando cada alumno el suyo, que desinfectará antes y después de la clase. En las actividades deportivas se respetará una distancia interpersonal de dos metros, que será ampliada según la velocidad del ejercicio, y el protocolo especifica la distancia que se debe guardar según la naturaleza e intensidad del ejercicio.

USO DE LA MASCARILLA

El protocolo prescribe el uso de mascarilla para todas las personas de seis años en adelante, siempre que no se pueda garantizar una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

Quedan exentos de esta prescripción quienes presenten algún tipo de dificultad respiratoria, quienes no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla y quienes sufran de alguna clase de alteración de conducta que haga inviable la utilización.

Asimismo, la mascarilla no será exigible durante las actividades deportivas al aire libre y no será obligatoria, aunque sí recomendable, para los alumnos de tres a cinco años durante las entradas y salidas, y siempre que no se encuentren en el seno del grupo de convivencia estable.

El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los seis años y recomendable a partir de los tres.

PLAN DE CONTINGENCIA

La Consejería de Educación y Cultura, para facilitar la labor de los equipos directivos, hará llegar a los centros educativos, junto al protocolo, modelos que podrán ser adaptados a la especificidad de cada centro.

Estos modelos recogerán las medidas sobre señalización, protocolos de limpieza, horarios de entrada y salida escalonados, horarios escalonados de recreo, uso del comedor, uso de zonas comunes y las indicaciones para el uso del transporte escolar.

Para la etapa educativa de Infantil, el protocolo indica que se deberán establecer una serie de medidas determinadas. Entre ellas, que habrá que formar grupos de convivencia estables; recoger a los niños en el exterior del centro; que los niños dispondrán de un calzado para uso exclusivo en el aula; o que no se compartirán juguetes ni ningún tipo de material entre diferentes grupos de convivencia estable.

Dichos grupos estables de alumnado serán, idealmente con 20 alumnos y, en todo caso, hasta un máximo de 25. Además, esto posibilitará también el rastreo rápido de contactos en caso de detectarse algún contagio y, en el caso de los alumnos de 0 a 3 años, los grupos ideales serán de 15 alumnos, hasta un máximo de 20.

En Educación Especial, se primará el contacto con las familias para detectar cualquier síntoma de posible contagio. Asimismo, el personal de atención directa deberá cambiarse de ropa y calzado antes de entrar en el centro o en el aula abierta, haciendo uso de batas desechables.

GESTIÓN DE CASOS

Los centros deberán disponer de un recinto destinado a las personas que, durante la jornada, presentaran síntomas compatibles con una infección por coronavirus.

En caso de un adulto, se contactará con el centro de salud correspondiente y en caso de un menor, se contactará con la familia. La consejera ha informado de que, en el caso en que se confirmara un contagio, el centro contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería.

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con este servicio, será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos, según el protocolo de vigilancia y control vigente, comunicando a la comunidad educativa del centro las decisiones.