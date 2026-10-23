Electrónica, sensores y bosques sostenibles protagonizan los talleres de la UCAM en la SeCyT

La UCAM muestra en la Semana de la Ciencia sus avances en inteligencia artificial y tecnología - UCAM

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) participa en la XXIII Semana de la Ciencia y la Tecnología (SeCyT 2026), que se celebra hasta el domingo en el Jardín Botánico del Malecón de Murcia, con talleres y demostraciones para acercar la investigación y los avances tecnológicos a escolares y familias.

Entre las propuestas de la universidad figura InjuryPRO, una empresa derivada de la investigación de la UCAM que trabaja junto al Sevilla FC en el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial explicable para anticipar el riesgo de lesiones en futbolistas, según ha informado la Universidad.

La vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, ha presentado esta iniciativa y otras propuestas tecnológicas de la institución durante la visita de las autoridades al recinto, con motivo de la inauguración de la muestra, celebrada este viernes con la asistencia de los consejeros Juan María Vázquez y Víctor Marín y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

La programación de la universidad incluye actividades como 'UCAM Touch', que permite poner a prueba los reflejos mediante la electrónica digital; talleres sobre las aplicaciones de los sensores, y la propuesta 'De la bellota al criptobosque', centrada en la gestión sostenible de los bosques mediterráneos.

Las actividades abarcan también las ciencias de la salud, el deporte, la biotecnología, la educación y la comunicación, con la participación de investigadores y estudiantes universitarios que muestran su trabajo de forma práctica.

Además, iRadio UCAM desarrolla una programación especial durante la Semana de la Ciencia, con entrevistas a investigadores.

La universidad ha preparado asimismo un 'Pasaporte científico', disponible en su estand institucional, el número 7, con el que los participantes pueden obtener un obsequio tras completar seis actividades.