'EnlazadODS' une el miércoles a Victoria Cava, Don Flúor, KUVE y Yana Zafiro en la plaza de la Merced "por la igualdad"

Publicado 29/09/2019 10:59:55 CET

MURCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) organiza el próximo miércoles, a partir de las 19.00 horas, el evento 'EnlazadODS' en la Plaza Universidad de Murcia -junto al Campus de La Merced-, una gran fiesta por la igualdad enmarcada en el proyecto de impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denominado ODSesiones, en donde se realizará un gran lazo humano violeta por la igualdad.

'EnlazadODS' servirá de arranque del 'ODS: 5: Igualdad de Género', que se va a desarrollar en tres facultades de la UMU: Ciencias del Trabajo, Comunicación y Documentación y, por último, Derecho.

Durante este evento se premiará a las mujeres más relevantes de la Región de Murcia y contará con las actuaciones en directo de la Coral Universitaria, Victoria Cava, Don Flúor, KUVE y Yana Zafiro. Todos los conciertos y actividades de 'EnlazadODS' serán gratuitas, y el acceso será libre hasta completar aforo.

Además, durante el acto se condecorará a mujeres relevantes de la Región de Murcia, premiadas por ser referentes profesionales en diferentes sectores como la formación, la empresa, la política, la comunicación, el arte o el tercer sector.

El evento, que contará con la participación del rector de la UMU, José Luján, será presentado por la técnico de animación socio-culturales de la UMU, Mª José Montejano; la vicepresidenta de Igualdad y Diversidad del Consejo de Estudiantes de la UMU, Encarna Campuzano; y el coordinador de Estudiantes de la UMU, Diego García.

BATUCADAS, GLOBOS Y PINTACARAS

Además, en el transcurso del acto Concha Pando, representante de la Unidad para la Igualdad de la UMU, leerá un 'Manifiesto por la Igualdad', a lo que seguirá un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia de género.

El acto será animado por las batucadas 'Cucuprá' y 'Templum', y habrá pintacaras para los más pequeños. Durante todo el día se repartirán en el Campus de La Merced miles de globos violeta, con el objetivo de animar a la formación sobre las 20.30 horas del lazo humano violeta más grande de la historia de la Región, que tendrá como punto de partida la Plaza Universidad.

La organización prevé tomar un extensión de más de 10.000 metros cuadrados en pleno casco histórico de Murcia, llegando en sus extremos hasta la avenida Antonete Gálvez.

MÁS DE 50 ACTIVIDADES

Desde enero de 2019 a abril de 2021 ODSesiones dedica cada mes a divulgar y organizar actividades acerca de cada uno de los 17 ODS que establece Naciones Unidas en la Agenda 2030.

Así, esta iniciativa organiza del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2019 más de 50 actividades en el marco del 'ODS 5: Igualdad de Género'. Un programa en el que han participado conjuntamente los alumnos y profesores de las facultades adscritas, equipos decanales, la Unidad para la Igualdad y ONG's, así como instituciones públicas y privadas.

Entre las actividades más destacadas del ODS 5 se encuentra la jornada titulada 'Las mujeres en el mundo laboral', en donde el 10 de octubre de 10 a 12.30 horas intervendrán la presidenta del Consejo Económico y Social (CES) de España, Mª del Carmen Barrera; la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas; o la responsable de Seguridad Social de CEO, Olimpia del Águila. Este debate, en el que también participarán miembros de la comunidad universitaria y la política regional, tendrá como escenario la sede del CES en Murcia.

UNA 'APP' PARA SENTIRSE SEGURAS

El día 11 de octubre, de 12.00 a 13.00 horas se celebrará en el Centro Social Universitario la feria 'Technovation', en donde participarán las jóvenes españolas ganadoras del certamen 'Technovation Challenge' de 2019.

Expondrán la aplicación móvil 'When and Where', ideada por un grupo de alumnas del instituto público Velázquez de Móstoles (Madrid). Se trata de un proyecto inspirado por las agresiones que sufren las mujeres solo por el hecho de ser mujeres.

Otra actividad reseñable tendrá lugar el 16 de octubre de 11.30-13.30 horas, 'Juego de las XX diferencias', organizado por la ONG Proyecto Abraham en el patio de la Facultad de Comunicación. A través de un juego se visibilizarán las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de vestir en su ámbito laboral, y los participantes podrán elegir cómo vestir a maniquíes de forma no sexista.

Mientras que la plataforma de periodistas feministas de la Región, Colombine, ofrecerá el 24 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas en la Facultad de Comunicación su visión sobre 'El ejercicio del periodismo desde una perspectiva de género', con la participación de las comunicadoras Carmen Campos y Rebeca Escribano. Más información en www.odsesiones.um.es.