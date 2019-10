Errejón propone "utilizar subvenciones europeas para reconvertir la agricultura "hacia prácticas más responsables"

Publicado 19/10/2019 18:45:13 CET

MURCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia por Más País-Equo, Íñigo Errejón, que esta mañana ha acudido a la presentación del proyecto para las elecciones generales del 10N ante la ciudadanía murciana, ha abogado esta tarde, tras visitar el Mar Menor, por "utilizar las subvenciones europeas para reconvertir el sector agrícola hacia prácticas más responsables".

El candidato a presidente por Más País-Equo ha señalado que la laguna es un "patrimonio natural" de todos y todas. Por eso, "no hay derecho a que unos pocos poderosos lo hayan destrozado para que los de siempre se enriquezcan. Han arruinado ya no sólo la vida del ecosistema, sino a los pescadores, comerciantes y vecinos y vecinas de la zona. Y todo, a costa de permitir enladrillar un espacio natural y consentir que la ilegalidad campara a sus anchas por las superficies agrícolas".

Errejón se ha reunido, durante una visita en barco por la laguna, con representantes de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, del Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, científicos de la Universidad de Alicante y el Instituto Español de Oceanografía.

"Lo que me han trasmitido me ha dejado muy preocupado. Es necesario que el Gobierno regional y el español se tomen muy en serio la situación", ha señalado el candidato de Más País-Equo, porque la situación del Mar Menor "no es resultado de la última DANA, sino que es resultado de una práctica humana no regulada y descontrolada, que amenaza con destruir un ecosistema privilegiado y único en Europa".

Esa destrucción del ecosistema "es una amenaza para los puestos de trabajo asociados al Mar Menor", ha aseverado Errejón. Por ello, defiende la necesidad de regular los vertidos de uso agrícola, muchos de ellos de origen ilegal, utilizar las subvenciones europeas para reconvertir el sector agrícola hacia prácticas más responsables y regular de forma integral todos los usos del Mar Menor para permitir que se regenere". De lo contrario, añade, "además del inmenso daño ambiental, estamos amenazando el modo de vida de muchas familias.

Errejón ha propuesto la creación de una figura, la del Defensor de las Generaciones Futuras, similar a la de Defensor del pueblo, para que "esté al servicio del Estado y que vele por hacer prioritarias las medidas de impacto ambiental. Que este tipo de herramientas vaya antes que cualquier decisión urbanística o legislativa.

Lo primero debe ser la protección del entorno y los recursos naturales". Además, ha incidido el candidato de Más País, "esto puede ayudar a generar puestos de trabajo de calidad. Hay mucho empleo verde por crear a través de la transición ecológica, y en el avance en el nuevo modelo energético y productivo que el país necesita".

Son 25 años, ha dicho el candidato a la presidencia por Más País -Equo, de "engaños a la ciudadanía de señalar, perseguir y ridiculizar a los que denunciaban la situación e intentaban ponerle remedio, 25 años de desgobierno que nos han llevado hasta aquí. Por eso debe haber un gobierno de progreso al frente del país. Un gobierno que se encargue de llevar el asunto del Mar Menor al Congreso de los Diputados y de convertirlo en uno de los problemas más acuciantes y prioritarios de nuestro país. Ya está bien de que la Región de Murcia, y sus problemas, queden siempre para el final".