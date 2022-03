El escritor Pedro López Martínez ofrece un recital poético este lunes en el Café El Sur de Murcia

MURCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Pedro López Martínez visita este lunes, a partir de las 21.00 horas, el ciclo de los 'Lunes Literarios' para ofrecer una lectura poética en el Café El Sur de Murcia. Este recital será el primero que ofrece el poeta desde febrero de 2014.

El último libro publicado por López Martinez fue un libro de relatos, 'La sonrisa del ahorcado' (2013). "En este tiempo no he publicado libro alguno, pero mis carpetas de inéditos no han dejado de crecer, al abrigo de mis desvelos más íntimos", afirma el propio autor.

Pedro López Martínez es doctor en Filosofía y Letras con una tesis sobre narrativa erótica, de donde se desgaja el estudio 'La sonrisa vertical. Una aproximación crítica a la novela erótica española (1977-2002)' (Universidad de Murcia, 2006).

Ha publicado, en el campo del ensayo, la investigación y la crítica literaria: 'Compendio y análisis de la letra minera' (Universidad de Murcia, 2006) y 'Adan y otros poemas de Sanchez del Castillo' (Tres Fronteras, 2008).

En poesía ha publicado 'Imágenes de archivo' (El Bardo, Barcelona, 1993), 'El otoño de los tristes' (El Bardo, Barcelona, 1995), 'Necedarius, viceversas, etc' (Aula de Poesía, Murcia, 1999) y 'Libro Ciudad' (XXIII Premio Vicente Gaos; Renacimiento, Sevilla, 2006).

Su primera incursión en la narrativa fue 'La sonrisa del ahorcado' (2013), que reúne todos los cuentos del autor, escritos desde 1987 y revisados en 2012.