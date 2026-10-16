La escritora Teresa Mateo regresa este lunes, 11 años después, al ciclo de los 'Lunes Literarios'

La poeta y aforista Teresa Mateo - CEDIDA AUTORA

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Teresa Mateo (Murcia, 1984) visita este lunes, a partir de las 21.00 horas, los 'Lunes Literarios' que vuelven a celebrarse en el Café Zalacáin. La poeta y aforista regresa 11 años después de su primer recital en el ciclo que coordina el poeta y periodista Alberto Caride.

Mateo es poeta y aforista. Estudió Arte Dramático en la ESAD y Trabajo Social en la Universidad de Murcia. Ha participado en festivales y proyectos culturales como el festival Índice, en Tenerife; Casa de América, en Madrid, y Morder la manzana, en el Centre del Carme de Valencia.

En 2022 formó parte de la exposición 'Generación del 22: muestra de mujeres poetas'. También colaboró con el diario La Opinión de Murcia en la sección diaria 'Tuits en papel', dedicada al aforismo.

Es autora de los poemarios 'Cuando nos repartimos los bares' y '52 hercios', así como del libro de aforismos 'Las margaritas no tienen la culpa'. Su obra forma parte de diversas antologías de poesía y aforismos contemporáneos. Su escritura combina el juego verbal y la ironía con una mirada crítica y singular sobre lo cotidiano, las relaciones humanas y las contradicciones de la vida.