Las escuelas infantiles municipales de Murcia incorporan el inglés para cerca de 500 alumnos de 1 y 2 años

Programa de estimulación temprana 'Hello Murcia. My first English' en la escuela infantil de La Paz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 500 alumnos de entre 1 y 2 años de las escuelas infantiles municipales de Murcia han iniciado el programa de estimulación temprana 'Hello Murcia. My first English', una iniciativa municipal pionera que introduce el inglés en las aulas del primer ciclo de Educación Infantil mediante dinámicas de juego, música y rutinas cotidianas.

La concejala de Educación, Belén López, ha presentado esta iniciativa, impartida por profesores nativos en coordinación con los tutores de cada centro, tras acompañar a los escolares de la escuela infantil de La Paz en el arranque de la actividad.

López ha resaltado la apuesta institucional por el aprendizaje de un segundo idioma desde edades tempranas para ofrecer nuevas oportunidades de experimentación lingüística, según ha informado el Consistorio capitalino.

"En estas edades tempranas aprender es descubrir. Por eso, el programa no convierte el aula infantil en una clase de idiomas convencional, sino que incorpora el inglés a experiencias que forman parte del universo cotidiano de los más pequeños", ha explicado la edil.

El calendario docente fija dos sesiones semanales para las aulas de 1 año y cuatro sesiones para el grupo de 2 años. En la primera etapa, el trabajo se centra en el desarrollo auditivo, la exploración sensorial, la imitación y la asociación de vocabulario con objetos reales.

Para el alumnado de 2 años, la metodología amplía la interacción mediante pequeñas consignas, cuentos visuales y circuitos de movimiento para contextualizar el aprendizaje sin memorización formal.

El programa abarca temáticas como los colores, los animales, las partes del cuerpo, la vestimenta, los alimentos y las emociones. La iniciativa alcanza a las siete escuelas infantiles del municipio: La Paz (Murcia), San Roque y El Lugarico (El Palmar), Beniaján, La Ermita (La Alberca), Nuestra Señora de la Fuensanta (Santiago el Mayor) y Nuestra Señora de los Ángeles (Sangonera La Verde).