Un estudio establece que el 95,5% de la deuda de la Región es consecuencia de la infrafinanciación del Estado

Si se excluye el efecto de la infrafinanciación, Marín la deuda de la Región sería un 4,5% de la actual, es decir, 508 millones



El 95,5% de la deuda actual de la Región de Murcia, es decir, un total de 10.888 millones de euros, es consecuencia "directa" del "mal diseño" del actual sistema de financiación autonómica, que data de 2009, según un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

En concreto, esta es la principal conclusión del estudio titulado 'Impacto del Sistema de Financiación Autonómica en la deuda de la Región de Murcia' que ha sido presentado este martes en rueda de prensa por el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, y el coordinador de dicho informe, el director de Investigación del IVIE y catedrático emérito de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez.

El informe analiza el impacto del sistema de financiación autonómica en la deuda de la Región de Murcia entre los ejercicios 2002 y 2022 --último año con datos consolidados-- y, según el consejero, el estudio "deja claro, sin ninguna duda, que el 95,5% de la deuda actual de la Región de Murcia es consecuencia directa del actual modelo de financiación".

Se trata, ha añadido Marín, de un modelo "caducado, que nació viciado en origen y cuya reforma venimos exigiendo distintas comunidades autónomas de distintos signos políticos desde hace mucho tiempo sin haber obtenido ninguna respuesta hasta el momento actual".

En términos absolutos, el informe refleja que un total de 10.888 de los 11.396 millones de euros de deuda que tenía la Región de Murcia en el ejercicio 2022 "son consecuencia directa, única y exclusiva de un modelo de financiación que aún hoy, sigue castigándonos injustamente".

En relación con el Producto Interior Bruto (PIB), el porcentaje de la deuda de la Región se situaba ese año en el 2,6 por ciento, "muy por debajo de la media nacional del 6 por ciento".

Si se excluye el efecto de la infrafinanciación, Marín ha explicado que la deuda de la Región de Murcia "sería un 4,5% de la actual, lo que apenas supondría en torno a 508 millones de euros". "Son datos demoledores que ponen negro sobre blanco que la reforma del sistema de financiación autonómica es inaplazable, y que es urgente e imprescindible para garantizar la adecuada cobertura del Estado del bienestar", según el consejero.

Marín ha puesto de manifiesto que el modelo de 2009, cuya aprobación coincidió con una grave crisis económica, supuso unos menores recursos para todas las comunidades, lo que el estudio denomina insuficiencia "colectiva". Esto ha supuesto una pérdida de recursos para las autonomías estimada en 155.830 millones de euros entre los años 2009 y 2022.

"NO QUEREMOS SER MENOS QUE NADIE"

En este sentido, Marín ha destacado que la intención del Gobierno murciano "no es construir un nuevo sistema a espaldas de nadie" ni "negociar a espaldas de nuestras comunidades autónomas". "No queremos más que nadie, pero tampoco queremos menos; no queremos privilegios pero no nos vamos a conformar con los restos que queden tras negociar con otros", ha zanjado.

Por ello, ha subrayado su voluntad de "dialogar con el Ministerio de Hacienda" desde la "multilateralidad y desde la lealtad institucional". Además, ha asegurado que lo va a hacer "siempre con el rigor y la razón que nos evidencian datos como el de este estudio". Por ello, ha pedido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El estudio, tal y como ha señalado Marín, "deja claro que los problemas de las comunidades autónomas en cuanto a financiación se iniciaron en el ejercicio 2009, con la implantación del actual sistema de financiación autonómica" por el Gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, ha recordado que en el año 2008, la deuda de la Región de Murcia era de 755 millones de euros, una de las cifras "más bajas" por comunidades.

Ha señalado que, según los últimos datos publicados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la Región de Murcia recibió 2.691 euros por habitante en 2021 --último ejercicio liquidado--, frente a los 3.417 euros por habitante que recibió Cantabria, la comunidad autónoma mejor financiada. "Son, ni más ni menos, que 726 euros menos por habitante y año en la Región de Murcia", ha aseverado.

En términos globales, de haberse igualado la financiación por cápita por la de Cantabria, la Región de Murcia "recibiría al año 1.100 millones de euros más de los que está recibiendo", según el consejero.

En este sentido, Marín ha dicho no renunciar a la "unidad política" y, por eso, ha hecho un llamamiento al Partido Socialista de la Región de Murcia y a su secretario general, José Vélez, para que "entierren la financiación económica como arma arrojadiza". "Aspiro a que este informe que hoy presentamos aquí genere el mismo consenso que han generado otros informes de esta misma institución, el IVIE, en la comunidad valenciana", ha subrayado.

ENTREGAS A CUENTA

Por otro lado, Marín ha reprochado que el Gobierno de España "se ha reservado la totalidad del déficit permitido, dejando sin margen alguno a las comunidades autónomas, cuestión que afecta especialmente a la nuestra que es la peor financiada de toda España".

Además, ha criticado que el Gobierno de España "no ha actualizado por cuarto mes consecutivo las entregas a cuenta del sistema". Así, la Región habría dejado de percibir del Estado 95 millones de euros con respecto a lo que estaba previsto que le entregara. "Desde seguir esta progresión, la Región de Murcia podría dejar de recibir a final de 2024 más de 284 millones de euros" respecto a las entregas a cuenta que estaban previstas y comunicadas.

DOBLE INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN

Por otro lado, Pérez ha señalado que existe una doble infrafinanciación, una "común" que afectó al conjunto de las comunidades autónomas hasta 2017, fecha en el que la economía comenzó a crecer; y otra "relativa" que afecta todavía a día de hoy a determinadas comunidades como Murcia, la Comunidad Valenciana o Andalucía.

Así, de los 10.888 millones de euros que la Región no ha recibido entre 2009 y 2022, por ambos tipos de infrafinanciación, el estudio atribuye 6.516 millones a la insuficiencia colectiva, padecida junto a las demás comunidades, y el resto, 4.372 millones de euros, a la infrafinanciación relativa.

El estudio evidencia que el incremento de la deuda regional hasta alcanzar el nivel actual se concentra a partir de 2009, año en el que entró en vigor el actual modelo de financiación autonómica y se debe en gran medida a las dos insuficiencias analizadas.

El informe, elaborado por expertos economistas independientes y con una trayectoria consolidada, analiza el modelo de financiación tanto en términos de suficiencia de recursos como de equidad y concluye que sus resultados "son muy insatisfactorios".

Uno de los puntos que destaca es que la evolución de los recursos de financiación para las comunidades "no ha sido regular ni se ha acompasado con las necesidades ligadas a la evolución y distribución geográfica de la población y a una estructura demográfica que ha experimentado cambios significativos".

Una de las causas de esta falta de recursos se debe, según el estudio, a que "el Estado no ha compartido los aumentos de recaudación derivados de las subidas de impuestos, porque ha compensado los incrementos de recursos obtenidos de ese modo para las comunidades autónomas mediante minoraciones de los recursos que éstas reciben del Fondo de Suficiencia Global".

Marín ha recordado que este estudio se suma a otros cuatro elaborados por expertos y entidades independientes y de prestigio que cifran el porcentaje de deuda que debe ser compensado por el Estado "entre un mínimo de un 60 por ciento y un 90 por ciento".