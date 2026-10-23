Fallece un hombre de 67 años tras un choque frontal entre un camión y un turismo en Molina de Segura

Imagen del turismo en el que viajaba el fallecido - 112

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido en un accidente de tráfico en el que ha fallecido un varón, de 67 años de edad, tras un accidente de tráfico en la N-344, en el término municipal de Molina de Segura.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido, a partir de las 18.27 horas, varias llamadas informando de un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-344, entre Molina de Segura y Alguazas, frente a una estación de servicio.

Según la información facilitada por los llamantes, se ha producido una colisión frontal entre un camión y un turismo, quedando una persona atrapada e inconsciente. Una unidad sanitaria desplazada al lugar ha confirmado el fallecimiento de un varón de 67 años, que había quedado atrapado como consecuencia del accidente.

Policía Local de Molina de Segura, presente en el lugar, ha solicitado la intervención de Guardia Civil. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Han intervenido los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), la Policía Local de Molina de Segura, sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y Guardia Civil. Se recomienda a los conductores que circulen por este tramo de la N-344 reducir la velocidad, extremar la precaución y facilitar el paso a los servicios de emergencia.