Un fallecido y 23 heridos, todos leves, en los 12 accidentes de tráfico ocurridos durante el Puente

Actualizado 10/12/2012 13:10:57 CET

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de un fallecido y 23 heridos, todos ellos leves, es el balance de los 12 accidentes de circulación ocurridos en las carreteras de la Región de Murcia durante el Puente de la Inmaculada, esto es, desde las 15.00 horas del pasado miércoles hasta las 00.00 horas del domingo, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Así, la Guardia Civil y las policías locales realizaron un total de 1.700 pruebas de alcoholemia, de las que 83 dieron positivo, por lo que el porcentaje de alcoholemia en vías interurbanas fue del 4,24 por ciento.

En general, las causas de siniestralidad fueron el exceso de velocidad (1), la embestida (1), la velocidad inadecuada (1), no respetar la prioridad de paso (2), salida de la vía (1), no respetar la distancia de seguridad (1), atropello a peatón (1), avería mecánica (1), no respetar la distancia de seguridad (2), y la negligencia (1).

El accidente mortal tuvo lugar el pasado jueves, 6 de diciembre, a las 2.50 horas, cuando un hombre falleció al salirse de la vía el coche que conducía y chocar contra un muro en la carretera F-2, en la pedanía de Llano de Brujas. La causa probable del accidente fue el exceso de velocidad, según las mismas fuentes.

El tráfico sufrió complicaciones el pasado jueves en la autovía A-7 en sentido a Huerca Overa, a la altura de Puerto Lumbreras, donde se registraron dos kilómetros de retenciones desde las 11.37 horas a las 13.29 horas.

También se registró un kilómetro de retención el pasado viernes en la autovía A-7 a la altura de Santomera en sentido a Alicante, desde las 8.55 horas a las 9.38 horas. Por último, el domingo se registró otro kilómetro de retención en la A-7 a la altura de Lorca, en sentido a Murcia, desde las 17.25 a las 20.36 horas.