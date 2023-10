Fernando Dagnino ilustra el cartel de 'Distopía', un festival que une cine y ecología desde el martes en Murcia

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esta semana arranca la primera edición de 'Distopía', un festival que del 24 al 29 de octubre fusionará el cine y medio ambiente para sensibilizar sobre importancia del respeto a la naturaleza en Murcia.

Para el gerente de la Fundación SOS Legado Humano Natural y codirector de 'Distopía', Raúl García, el objetivo es "concienciar y convencer a los indiferentes o negacionistas de la importancia de solucionar problemas como la extinción de especies, el porblema del acceso al agua, el aumento de la temperatura global del planeta o por qué hemos de reducir emisiones en nuestro día a día".

El autor del cartel es el dibujante, ilustrador y diseñador gráfico madrileño afincado en Murcia Fernando Dagnino, referente a nivel nacional e internacional que ha trabajado para 'Marvel' o 'DC Comics'.

Dagnino se inició en el mercado español alternando la ilustración ('Tom Sawyer'), cómics ('Tales of the Black') o proyectos híbridos ('Kasandra y la rebelión de los niños'), además de realizar trabajos de diseño para 'Walt Disney' o la compañía videojuegos de 'Rebel Act'.

A partir de 2008 dio el salto al mercado internacional, especialmente para 'Marvel' y 'DC Comics', contribuyendo en series como 'Batman and the Outsiders', 'Superman', 'Supergirl, Resurrection Man' y 'Justice League: Generation Lost y Suicide Squad'.

DENUNCIA SOCIAL

Dagnino considera que que "es esencial que el arte cuestione las convenciones sociales en las que la inercia, la necesidad y los planteamientos coercitivos socio-políticos nos enjaulan". "Ya se trate de la desigualdad social, el racismo, la homofobia o la tortura animal, creo el arte en general y el cine en concreto como arte de masas tiene el deber vital de denunciarlo. Cuanto más, cuando se refiere a la crisis medioambiental en donde lo que está en juego es la propia supervivencia en nuestro planeta", explicó el dibujante.

A su juicio, es necesario "crear una masa crítica que abra el camino para nuevas políticas medioambientales serias que junto con mensajes educativos tanto institucionales como en las televisiones generalistas ayuden a eco-evangelizar a la población y en concreto a los garrulos negacionistas", argumentó. "Si esto se consigue no me cabe duda de que el cambio es posible. No olvidemos que hace tan solo quince años todos fumábamos en todas partes", recordó Dagnino.

MESAS REDONDAS, CINE Y CONCIERTOS

En esta primera edición se ofrecerá durante seis días un total de 11 películas y 18 cortometrajes, encuadrados en seis secciones: 'Oficial a concurso', 'Infantil', 'Retrospectiva', 'Mesa redonda', 'ODS', y 'Sombra'. La sede principal de este festival será la Filmoteca Regional, y como sedes secundarias la sede central de Cajamar, la Fundación Mediterráneo, el Museo de la Ciencia y el Agua, el Museo de la UMU del Cuartel de Artillería, el Campus La Merced y el Cine Pujante de Beniel.

El festival dará comienzo este martes 24 de octubre a través de dos mesas redondas a las 16.30 y 17.30 horas en la Fundación Mediterráneo, tituladas 'Empresas y transformación medioambiental', moderadas por el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad de Murcia (UMU), Longinos Marín, y el codirector de 'Distopía', Raúl García, respectivamente.

En estas sesiones intervendrán representantes de empresas referentes en su apuesta por la RSC y la sostenibilidad en la Región, como Fundación Primafrío, Auxiliar Consevera, Estrella de Levante, Aguas de Murcia, Cajamar o Hero España. Ese mismo 24 de octubre 'Distopía' proyectará a las 18.30 en la Fundación Mediterráneo el filme argentino-noruego 'Llamarada', cuya entrada tiene un precio de tres euros.

Por último, la actividad este martes concluirá a las 20.00 horas con el concierto-charla 'Ecos marinos', que contará con el técnico y conservador del Acuario de la UMU y músico, Emilio Cortés, junto a la banda murciana 'Los amigos de los animales', por un precio de cinco euros. En el 'show', musicarán a los datos informáticos que han recogido en los fondos marinos del Mar Menor durante los últimos dos años.

CINE NACIONAL E INTERNACIONAL

Del 25 al 29 de octubre se proyectarán las películas nacionales e internacionales 'Sofía volverá' (2022) del cineasta murciano Joaquín Lisón; 'El Paraje' (2022), de David Plata; 'También la Lluvia' (2010), de Icíar Bollaín; 'Un Tipo Genial' (1983), de Bill Forsyth; 'La Ilusión de la Abundancia' (2023), de Erika González, 'Bestias del Sur Salvaje' (2012), de Behn Zeitlin; 'Mi vecino Totoro' (1988), de Hayao Miyazaki; 'Al Impenetrable' (2022), de Sonia Bertotti; 'Mavka, Guardiana del Bosque' (2023), de Aleksandra Ruban y Olech Malamuzh; y 'Fukushima' (2020), de Setaurô Wakamatsu.

Todos los pases para las proyecciones de la Filmoteca Regional se podrán adquirir en taquilla por un precio de tres euros. El resto de eventos ya se encuentran a venta a través del portal web www.entradium.com.

El festival también organizará esta semana conciertos, monólogos, un taller de talas recicladas, una zona 'gamer' y una gran recogida de 'basuraleza' en el Río Segura. Más información y programa completo en https://distopiafestival.es.

'Distopía' está organizado por las fundaciones SOS Legado Humano Natural y Sombra, que cuenta con el patrocinio del Gobierno regional a través de las Consejerías de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte y de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Ayuntamiento de Murcia, Fundación Primafrío, Cajamar, Fundación Estrella de Levante, Auxiliar Conservera, Volvo Sedauto, Arco Valoraciones, ICA, Agua de Murcia, Hero España, UMU y La Verdad. Colaboran la Filmoteca Regional, ICA, Fundación Mediterráneo, Museo de la Ciencia y el Agua y el Ayuntamiento de Beniel.