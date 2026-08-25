El Festival de San Javier bate récords con 25.000 espectadores y un incremento del 10% en taquilla

Concieto de Luz Casal en la 56 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La 56ª edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ha bajado el telón con un balance histórico, al alcanzar alrededor de 25.000 espectadores y registrar un crecimiento próximo al 10% tanto en asistencia de público como en recaudación de taquilla.

Estas cifras consolidan la edición de 2026 como la más concurrida y completa de la última década, marcando un récord de más de 300 abonados tras desplegar 20 propuestas escénicas a lo largo de 19 jornadas de programación continua, según ha informado el consistorio ribereño.

El certamen registró el cartel de entradas agotadas en cinco de sus veladas clave: la exhibición de percusión japonesa de Yamato ('Hinotori, las alas del Fénix'), el concierto de Luz Casal y los montajes teatrales de 'El Retablo de las maravillas' (a cargo de Els Joglars), 'La comedia de la olla' (encabezada por Carlos Sobera) y 'Fedra, en los infiernos', que supuso el retorno a los escenarios de Lydia Bosch.

En el Auditorio Parque Almansa la asistencia media se situó en los 1.300 espectadores por función. En palabras del director del certamen y concejal de Cultura, David Martínez, la edición de 2026 ha supuesto "un récord de la última década y, probablemente, la programación más completa de la historia del Festival hasta el momento".

Sobre la actuación de Luz Casal, el director ha remarcado que "llevaba mucho tiempo queriendo programar a Luz Casal en el que para nosotros es el templo de la cultura de San Javier y fue una noche inolvidable tanto por su calidad como por las emociones que despertó".

DESPLIEGUE TERRITORIAL, INCLUSIÓN Y CINE

La programación rebasó los márgenes del auditorio principal para abarcar diferentes puntos del municipio. Cuatro montajes gratuitos de circo, danza y teatro de calle recorrieron plazas y paseos de San Javier, Santiago de la Ribera y el Puerto Tomás Maestre en La Manga del Mar Menor.

A este respecto, David Martínez ha valorado que se ha conseguido "que un escenario extraordinario salga a la calle y rompa los límites del espacio teatral, convirtiendo San Javier y el conjunto del municipio en una fiesta en torno a las artes escénicas y a la cultura".

Paralelamente, el Teatro de Invierno albergó como novedad un ciclo gratuito de cine en colaboración con la Filmoteca Regional de la Región de Murcia, que convocó a unos 2.000 espectadores en torno a títulos vinculados a la literatura y la escena como 'Hamnet', 'El perro del hortelano', 'La novia' y 'El cautivo'.

En el ámbito artístico, la dirección ha subrayado el perfil inclusivo e internacional del programa, con hitos como la entrega del Premio del Festival al actor y director Sergio Peris-Mencheta, la representación de 'Hamlet' a cargo de la formación peruana Teatro La Plaza --integrada por actores con síndrome de Down--, la actuación de la bailaora Rocío Molina y la aportación del talento local con el Grupo de Teatro San Javier.

"Hemos sido un festival público y responsable, programando de todo y para todos, pero siempre con el aval de calidad que nos caracteriza", ha sostenido Martínez.

IMPACTO EN LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO LOCAL

El balance económico presentado por la organización apunta a un impacto directo sobre la actividad comercial, hostelera y turística de la zona, con indicadores hoteleros que reflejan incrementos de facturación de hasta el 50% en la comarca del Mar Menor.

Según las estimaciones municipales, el retorno económico global derivado del evento multiplica hasta por cinco la inversión pública realizada.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha afirmado que "el Festival demuestra que apostar por la cultura es también apostar por el turismo, por nuestra hostelería, por el comercio y por la imagen exterior del municipio".

El regidor ha añadido que "tener un Festival con 56 años de historia y seguir batiendo cifras una década después demuestra que no vivimos únicamente de su prestigio y de su pasado", y ha definido la cita como "patrimonio cultural del municipio, pero también una magnífica carta de presentación fuera de nuestras fronteras".