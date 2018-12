El FICC sigue este lunes con los 'Largometrajes' e inicia sus secciones 'Ciclo Nouvelle Vague', 'Murcine' y 'Europa.doc'

Publicado 25/11/2018 18:59:36 CET

La Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena arranca su segunda jornada el lunes con la proyección del cortometraje 'Los inocentes', de Guillermo Benet, a las 18 horas en la sala B del auditorio El Batel. Tras el cortometraje, que ya ha recibido tres galardones, se proyectará el largometraje 'Noches Mágicas', del italiano Paolo Virzì La película comienza con el descubrimiento del cadáver de un conocido productor de cine en el río Tíber, siendo tres aspirantes a guionistas los principales sospechosos de su muerte. La cinta recorre las calles de Roma en una época en la que el gran cine italiano atraviesa sus últimos días.

A continuación se proyectará el segundo cortometraje de la Sección Oficial, 'Sunken Plum', una coproducción hispanochina dirigida por el español Roberto F. Canuto y el chino Xu Xiaoxi, convirtiendo en protagonista a una mujer transgénero china. Tras el corto, se proyectará el largometraje 'Girl', del director belga Lukas Dohnt, que ha sido premiada en el Festival de Cannes (Mejor Actuación, Ópera Prima y FIPRESCI) y en el Festival de San Sebastián (Premio del Público a la Mejor Película Europea), además de ser candidata a los Oscar 2019 por Bélgica. Narra el esfuerzo y los sacrificios de Lara, una joven de 15 años que nació niño, por convertirse en bailarina con el apoyo de su padre.

SECCIONES PARALELAS

Las secciones paralelas del festival comienzan el lunes con 'Cuento Animado', que tiene a los más pequeños como protagonistas. Son sesiones matinales especiales para los colegios del municipio, todos los días a las 9.45 horas en la sala B de El Batel. El lunes comienza con la proyección de 'El malvado zorro feroz'.

El ciclo 'Nouvelle Vague', con proyecciones especiales para alumnos de ESO y Bachiller, proyectará cuatro largometrajes, de lunes a jueves, a las 10.00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. El lunes comienza el ciclo con 'El bello Sergio' (Francia, 1958), del aclamado director Claude Chabrol.

Por otro lado, el ciclo 'Murcine', una sección específica para los realizadores de la Región de Murcia, arranca el lunes a las 17.30 horas en el Luzzy con cinco cortometrajes: 'Tengo una cosa', de Pepe Luna; 'Mara, Maravillas', de José Antonio Prats López y Álvaro Robles García; 'Solo Dios perdona los pecados', de Ana Ballabriga y David Zaplana; 'Cine Social', de Carolina Sánchez; y 'Vuelve @ mí', de Carlos Campillo Latorre.

La sección 'Europa.doc' busca ampliar nuestro conocimiento del entorno europeo más allá de la ficción, proponiendo una selección de largometrajes documentales. La inaugura el lunes 26 'Over the limit', una coproducción entre Polonia, Alemania y Finlandia, dirigida por la polaca Marta Prus. El largometraje ya ha recibido el Premio a la Mejor Dirección Novel en el Festival ZagrebDocs 2017 (Croacia), la Mención de Honor en el Festival CinéDoc Tbilisi 2017 (Georgia) y se ha proyectado en la sección oficial del Festival DocsBarcelona 2017.

El documental muestra hasta dónde llega el extremo sistema de entrenamiento que llegó a soportar la gimnasta rusa Margarita Mamun para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016.

Las proyecciones en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy son gratuitas (entrada libre hasta completar aforo). Las entradas para el Auditorio El Batel se pueden comprar a 3 € (abono de 6 películas a 15 €) en las taquillas del auditorio, o por internet en el enlace 'https://www.ficc.es/entradas-ficc47'.