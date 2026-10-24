Fortuna traslada al Museo Arqueológico de Murcia una inscripción romana monumental hallada en los Baños Romanos - AYUNTAMIENTO DE FORTUNA

FORTUNA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, junto al director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el concejal de Cultura, Juan Manuel Soler, ha visitado esta semana los Baños Romanos para acompañar en el proceso de extracción de una inscripción romana monumental descubierta durante los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el enclave.

La pieza, de casi 2.000 años de antigüedad, será trasladada al Museo Arqueológico de Murcia para su estudio, conservación y documentación.

Herrero ha destacado la importancia del descubrimiento para el municipio y para la recuperación de su legado histórico.

"Este hallazgo supone un motivo de orgullo para Fortuna y confirma el enorme valor patrimonial de nuestros Baños Romanos. Cada avance en la investigación nos permite conocer mejor nuestra historia y comprender la importancia que tuvo este enclave en época romana. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando, en colaboración con las administraciones implicadas y los equipos científicos, para proteger este patrimonio y acercarlo a vecinos y visitantes", ha destacado.

Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha subrayado el interés arqueológico de la pieza y la importancia de garantizar su adecuada conservación. "Estamos ante un hallazgo de gran relevancia por sus dimensiones y por la información histórica que puede aportar. La extracción y el traslado al Museo Arqueológico de Murcia permitirán estudiar la inscripción con las condiciones técnicas necesarias, documentarla y asegurar su conservación. La investigación y la protección del patrimonio son fundamentales para seguir avanzando en el conocimiento de nuestro pasado".

El hallazgo destaca por sus características excepcionales. Se trata de un sillar de casi 1,20 metros que conserva parte de una inscripción de dos líneas, delimitada por molduras en su parte superior e inferior.

Las letras de la línea principal alcanzan los 23 centímetros de altura, mientras que las de la línea inferior miden aproximadamente 13 centímetros.

Según las primeras valoraciones del equipo investigador dirigido por el profesor Gonzalo Matilla, de la Universidad de Murcia, las dimensiones de la inscripción la sitúan entre un grupo muy reducido de testimonios epigráficos monumentales conocidos en la península ibérica.

En la Región de Murcia apenas se conocen tres inscripciones con letras de tamaño semejante en Cartagena, la antigua Carthago Nova.

UNA INSCRIPCIÓN MONUMENTAL QUE APORTA NUEVAS CLAVES HISTÓRICAS

La pieza apareció durante la limpieza de una zona afectada por el derrumbe de una estructura antigua. Al retirar los materiales acumulados, los investigadores localizaron un sillar inscrito integrado en un muro que inicialmente se había interpretado como parte del cierre norte del balneario romano.

El descubrimiento ha permitido comprobar que esta estructura reutilizaba elementos arquitectónicos anteriores. Aunque la inscripción se conserva de forma fragmentaria, su análisis ha proporcionado información relevante.

Los investigadores han identificado el final de un nombre romano, correspondiente al cognomen o sobrenombre, y han observado características paleográficas que apuntan a una cronología comprendida entre finales del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, posiblemente vinculada a la época de Augusto.

Por las dimensiones del sillar y el tamaño de las letras, se estima que la inscripción completa pudo alcanzar, como mínimo, los 4,80 metros de longitud. Además, la presencia en la línea inferior de una palabra relacionada con el arquitrabe refuerza la hipótesis de que se trate de una inscripción conmemorativa vinculada a una intervención arquitectónica de carácter monumental.

AVANZA LA RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO TERMAL ROMANO

El descubrimiento de la inscripción llega como colofón a una fase de excavación que ha permitido despejar completamente la piscina y reconocer el contorno del edificio principal de los Baños Romanos, facilitando una comprensión más precisa de la configuración arquitectónica del conjunto.

La intervención cuenta con una inversión de 150.000 euros del Gobierno regional y tiene como objetivo avanzar en la conservación, investigación y recuperación de este enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016.

Los trabajos incluyen excavaciones arqueológicas en diferentes sectores del complejo, recuperación y documentación de estructuras y sillares, así como actuaciones destinadas a mejorar la lectura del conjunto y facilitar su futura puesta en valor.

El proyecto se apoya en años de investigación desarrollados por la Universidad de Murcia, con el profesor Gonzalo Matilla al frente del equipo investigador.

La incorporación de este nuevo hallazgo al estudio del yacimiento permitirá profundizar en el conocimiento de su evolución histórica, sus fases constructivas y la relevancia que alcanzó como espacio vinculado a la salud y al aprovechamiento de sus aguas.